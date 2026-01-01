Лучанин під час конфлікту побив металевою трубою чоловіка

У Луцьку поліцейські затримали чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень під час конфлікту.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Поліція встановлює обставини інциденту, що стався вчора ввечері на вулиці Липинського у Луцьку.Між двома місцевими мешканцями, 38-річним та 36-річним чоловіками, виник конфлікт, який згодом переріс у бійку.Так, один із них - взяв зі свого автомобіля металеву трубу та наніс тяжкі тілесні ушкодження іншому. Потерпілого госпіталізували до лікарні.Попередньо, обоє - були у стані алкогольного спʼяніння.38-річного лучанина за нанесення тяжких тілесних ушкоджень затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ст. 121 Кримінального кодексу України. Суд обере йому запобіжний захід.Зараз правопорушник під конвоєм у лікарні.