Зупинилося серце: на Волині медики повернули людину до життя





Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги.



Наші лікарі та парамедики провели ряд критично важливих та складних реанімаційних і кардіологічних процедур прямо на місцях викликів:



1 серцево-легенева реанімація (СЛР)



Коли серце людини зупинилося, а рахунок йшов на секунди. Завдяки чіткому та злагодженому виконанню алгоритмів роботу серця вдалося відновити. Людину повернули до життя.



1 кардіоверсія



Лікарською бригадою було проведене відновлення нормального серцевого ритму при пароксизмі надшлуночкової тахікардії з ознаками нестабільності.



1 електрична кардіостимуляція



У стані, коли серцевий ритм пацієнта критично сповільнився, медики застосували ЕКС. Це дозволило підтримати роботу серця та безпечно транспортувати людину в заклад охорони здоров’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19-21 червня видалися надзвичайно напруженими для працівників волинської екстренки.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги.Наші лікарі та парамедики провели ряд критично важливих та складних реанімаційних і кардіологічних процедур прямо на місцях викликів:Коли серце людини зупинилося, а рахунок йшов на секунди. Завдяки чіткому та злагодженому виконанню алгоритмів роботу серця вдалося відновити. Людину повернули до життя.Лікарською бригадою було проведене відновлення нормального серцевого ритму при пароксизмі надшлуночкової тахікардії з ознаками нестабільності.У стані, коли серцевий ритм пацієнта критично сповільнився, медики застосували ЕКС. Це дозволило підтримати роботу серця та безпечно транспортувати людину в заклад охорони здоров’я.

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