Зупинилося серце: на Волині медики повернули людину до життя
Сьогодні, 16:02
19-21 червня видалися надзвичайно напруженими для працівників волинської екстренки.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги.
Наші лікарі та парамедики провели ряд критично важливих та складних реанімаційних і кардіологічних процедур прямо на місцях викликів:
1 серцево-легенева реанімація (СЛР)
Коли серце людини зупинилося, а рахунок йшов на секунди. Завдяки чіткому та злагодженому виконанню алгоритмів роботу серця вдалося відновити. Людину повернули до життя.
1 кардіоверсія
Лікарською бригадою було проведене відновлення нормального серцевого ритму при пароксизмі надшлуночкової тахікардії з ознаками нестабільності.
1 електрична кардіостимуляція
У стані, коли серцевий ритм пацієнта критично сповільнився, медики застосували ЕКС. Це дозволило підтримати роботу серця та безпечно транспортувати людину в заклад охорони здоров’я.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги.
Наші лікарі та парамедики провели ряд критично важливих та складних реанімаційних і кардіологічних процедур прямо на місцях викликів:
1 серцево-легенева реанімація (СЛР)
Коли серце людини зупинилося, а рахунок йшов на секунди. Завдяки чіткому та злагодженому виконанню алгоритмів роботу серця вдалося відновити. Людину повернули до життя.
1 кардіоверсія
Лікарською бригадою було проведене відновлення нормального серцевого ритму при пароксизмі надшлуночкової тахікардії з ознаками нестабільності.
1 електрична кардіостимуляція
У стані, коли серцевий ритм пацієнта критично сповільнився, медики застосували ЕКС. Це дозволило підтримати роботу серця та безпечно транспортувати людину в заклад охорони здоров’я.
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