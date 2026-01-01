Зупинилося серце: на Волині медики повернули людину до життя

Зупинилося серце: на Волині медики повернули людину до життя
19-21 червня видалися надзвичайно напруженими для працівників волинської екстренки.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги.

Наші лікарі та парамедики провели ряд критично важливих та складних реанімаційних і кардіологічних процедур прямо на місцях викликів:

1 серцево-легенева реанімація (СЛР)

Коли серце людини зупинилося, а рахунок йшов на секунди. Завдяки чіткому та злагодженому виконанню алгоритмів роботу серця вдалося відновити. Людину повернули до життя.

1 кардіоверсія

Лікарською бригадою було проведене відновлення нормального серцевого ритму при пароксизмі надшлуночкової тахікардії з ознаками нестабільності.

1 електрична кардіостимуляція

У стані, коли серцевий ритм пацієнта критично сповільнився, медики застосували ЕКС. Це дозволило підтримати роботу серця та безпечно транспортувати людину в заклад охорони здоров’я.

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Теги: Волинь, медики
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