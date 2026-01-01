На Волині зросла кількість випадків телефонного шахрайства: як перевірити невідомий номер





Які схеми найчастіше використовують шахраї

Телефонні шахраї ніколи не звертаються до вас прямо. Зазвичай механіка їхньої роботи вкрай проста: створити стресову ситуацію, у якій від вас вимагатиметься термінова дія або рішення в дуже стислі строки: підтвердити операцію, назвати код із SMS, переказати гроші «для захисту рахунку» або перейти за посиланням. На Волині від таких дзвінків не застрахований ніхто, адже для шахраїв неважливо, хто буде наступною жертвою: пенсіонер, підприємець, студент чи люди, які чекають посилку чи виплату. Серед найпоширеніших сценаріїв:



«працівник банку» просить назвати дані картки;

«служба безпеки» лякає підозрілою операцією;

невідомий повідомляє про виграш або компенсацію;

шахрай просить терміново переказати гроші родичу;

дзвінок імітує доставку, покупку або оголошення;

співрозмовник надсилає посилання для «підтвердження».

Спільна риса цих схем — тиск. Людину кваплять, не дають подумати, просять не класти слухавку й переконують, що затримка коштуватиме грошей.



Як перевірити невідомий номер

Перший крок — не панікувати. Якщо номер незнайомий, а співрозмовник одразу говорить про гроші, картку, документи чи термінову проблему, краще завершити розмову. Після цього можна перевірити номер у спеціальних сервісах, подивитися, чи не згадували його інші користувачі, і порівняти інформацію з тим, що вам сказали телефоном.



Не варто передзвонювати одразу, особливо якщо дзвінок був коротким або номер виглядає незвично. Якщо людина справді представляється банком, службою доставки, клінікою чи установою, краще самостійно знайти офіційний номер організації та зателефонувати туди напряму. Так ви не потрапите на підмінений контакт.



На що звернути увагу під час розмови

Шахрайський дзвінок часто можна розпізнати не лише за темою, а й за тоном. Співрозмовник говорить упевнено, але не дає конкретики, уникає перевірки, може нервувати, якщо ви ставите уточнювальні питання. Ще одна ознака — прохання назвати дані, які нормальні служби телефоном не запитують. Вас повинні насторожити такі репліки співрозмовника:



«Назвіть код із SMS, щоб ми скасували операцію».

«Не кладіть слухавку, інакше рахунок заблокують».

«Переведіть гроші на безпечний рахунок».

«Ваш родич потрапив у біду, потрібна термінова допомога».

«Ви виграли кошти, але треба сплатити комісію».

«Перейдіть за посиланням для підтвердження даних».

Якщо звучить хоча б одна така фраза, розмову краще припинити. Жоден реальний працівник банку не має права вимагати CVV-код, пароль до застосунку чи одноразові коди підтвердження.



Що робити, якщо номер здається підозрілим

Після дзвінка не видаляйте номер одразу. Збережіть його, зробіть скриншот, зафіксуйте час розмови й коротко запишіть, що саме вам говорили. Якщо шахрай надсилав повідомлення або посилання, їх також краще не відкривати, але зберегти як доказ.



Якщо ви вже назвали дані картки або перейшли за підозрілим посиланням, потрібно швидко зв’язатися з банком, заблокувати картку чи доступ до рахунку та змінити паролі. У разі втрати коштів або спроби шахрайства варто звернутися до поліції.



Як зменшити ризик для себе і рідних

Найвразливішими часто стають люди, які не звикли перевіряти номери або соромляться перервати розмову. Тому варто пояснити батькам, бабусям і дідусям просте правило: якщо телефоном говорять про гроші, картку чи «термінову біду», спершу треба покласти слухавку й порадитися з рідними.



Корисно також не публікувати свій номер у відкритому доступі без потреби, не залишати його в сумнівних формах і не переходити за посиланнями з повідомлень від невідомих контактів.



У підсумку

Телефонне шахрайство працює не тому, що люди необережні, а тому, що шахраї вміють тиснути на наші страхи та майстерно завойовують довіру. Але невідомий номер — це не причина панікувати, це причина зробити паузу, перевірити інформацію, не називати особистих даних і не дозволяти чужому голосу керувати вашими рішеннями. Для людей, які активно користуються банківськими сервісами, доставкою, онлайн-оголошеннями та переказами, така уважність повинна стати частиною щоденної безпеки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Луцька та інших громад Волині дедалі частіше стають жертвами телефонних шахраїв. Комусь телефонують «уточнити» банківські дані, комусь — повідомити про великий виграш, а дехто стикається з «добродіями», які хочуть терміново допомогти вирішити проблеми з банківською карткою. Та для того, щоб уникнути подібних ситуацій, слід вкрай обачно спілкуватися з будь-ким, хто телефонує з незнайомих номерів, ретельно перевіряючи кожен із них через сервіс ClarityRadar і лише після цього вирішувати, чи варто передзвонювати. Кілька хвилин обережності можуть зберегти гроші, нерви й доступ до особистих акаунтів.Телефонні шахраї ніколи не звертаються до вас прямо. Зазвичай механіка їхньої роботи вкрай проста: створити стресову ситуацію, у якій від вас вимагатиметься термінова дія або рішення в дуже стислі строки: підтвердити операцію, назвати код із SMS, переказати гроші «для захисту рахунку» або перейти за посиланням. На Волині від таких дзвінків не застрахований ніхто, адже для шахраїв неважливо, хто буде наступною жертвою: пенсіонер, підприємець, студент чи люди, які чекають посилку чи виплату. Серед найпоширеніших сценаріїв:Спільна риса цих схем — тиск. Людину кваплять, не дають подумати, просять не класти слухавку й переконують, що затримка коштуватиме грошей.Перший крок — не панікувати. Якщо номер незнайомий, а співрозмовник одразу говорить про гроші, картку, документи чи термінову проблему, краще завершити розмову. Після цього можна перевірити номер у спеціальних сервісах, подивитися, чи не згадували його інші користувачі, і порівняти інформацію з тим, що вам сказали телефоном.Не варто передзвонювати одразу, особливо якщо дзвінок був коротким або номер виглядає незвично. Якщо людина справді представляється банком, службою доставки, клінікою чи установою, краще самостійно знайти офіційний номер організації та зателефонувати туди напряму. Так ви не потрапите на підмінений контакт.Шахрайський дзвінок часто можна розпізнати не лише за темою, а й за тоном. Співрозмовник говорить упевнено, але не дає конкретики, уникає перевірки, може нервувати, якщо ви ставите уточнювальні питання. Ще одна ознака — прохання назвати дані, які нормальні служби телефоном не запитують. Вас повинні насторожити такі репліки співрозмовника:Якщо звучить хоча б одна така фраза, розмову краще припинити. Жоден реальний працівник банку не має права вимагати CVV-код, пароль до застосунку чи одноразові коди підтвердження.Після дзвінка не видаляйте номер одразу. Збережіть його, зробіть скриншот, зафіксуйте час розмови й коротко запишіть, що саме вам говорили. Якщо шахрай надсилав повідомлення або посилання, їх також краще не відкривати, але зберегти як доказ.Якщо ви вже назвали дані картки або перейшли за підозрілим посиланням, потрібно швидко зв’язатися з банком, заблокувати картку чи доступ до рахунку та змінити паролі. У разі втрати коштів або спроби шахрайства варто звернутися до поліції.Найвразливішими часто стають люди, які не звикли перевіряти номери або соромляться перервати розмову. Тому варто пояснити батькам, бабусям і дідусям просте правило: якщо телефоном говорять про гроші, картку чи «термінову біду», спершу треба покласти слухавку й порадитися з рідними.Корисно також не публікувати свій номер у відкритому доступі без потреби, не залишати його в сумнівних формах і не переходити за посиланнями з повідомлень від невідомих контактів.Телефонне шахрайство працює не тому, що люди необережні, а тому, що шахраї вміють тиснути на наші страхи та майстерно завойовують довіру. Але невідомий номер — це не причина панікувати, це причина зробити паузу, перевірити інформацію, не називати особистих даних і не дозволяти чужому голосу керувати вашими рішеннями. Для людей, які активно користуються банківськими сервісами, доставкою, онлайн-оголошеннями та переказами, така уважність повинна стати частиною щоденної безпеки.

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