Екскомандиру 103-ї бригади ТрО оголосили підозру

Екскомандиру 103-ї бригади ТрО оголосили підозру
Колишньому командиру 103-ї бригади територіальної оборони Збройних Сил України Валерію Курку 22 червня оголосили підозру.

Про це повідомили у Львівській ОВА, пише LB.ua.

Запобіжний захід Курку обирають сьогодні. Начальник обласної адміністрації Максим Козицький висловив готовність взяти військового на поруки.

«Валерій Курко – людина, яка фактично з нуля створила 103-тю бригаду та взяла на себе відповідальність за її формування в один із найскладніших моментів для нашої держави» , – прокоментував Козицький.

У повідомленні ОВА не уточнили, за якими статтями оголошена підозра.

103 бригада базується у Львівській області. Перебуває в складі регіонального управління Сил ТрО « Захід».

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Теги: 103 бригада
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