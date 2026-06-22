Екскомандиру 103-ї бригади ТрО оголосили підозру
Сьогодні, 17:04
Колишньому командиру 103-ї бригади територіальної оборони Збройних Сил України Валерію Курку 22 червня оголосили підозру.
Про це повідомили у Львівській ОВА, пише LB.ua.
Запобіжний захід Курку обирають сьогодні. Начальник обласної адміністрації Максим Козицький висловив готовність взяти військового на поруки.
«Валерій Курко – людина, яка фактично з нуля створила 103-тю бригаду та взяла на себе відповідальність за її формування в один із найскладніших моментів для нашої держави» , – прокоментував Козицький.
У повідомленні ОВА не уточнили, за якими статтями оголошена підозра.
103 бригада базується у Львівській області. Перебуває в складі регіонального управління Сил ТрО « Захід».
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Про це повідомили у Львівській ОВА, пише LB.ua.
Запобіжний захід Курку обирають сьогодні. Начальник обласної адміністрації Максим Козицький висловив готовність взяти військового на поруки.
«Валерій Курко – людина, яка фактично з нуля створила 103-тю бригаду та взяла на себе відповідальність за її формування в один із найскладніших моментів для нашої держави» , – прокоментував Козицький.
У повідомленні ОВА не уточнили, за якими статтями оголошена підозра.
103 бригада базується у Львівській області. Перебуває в складі регіонального управління Сил ТрО « Захід».
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