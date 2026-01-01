Для загрози з Білорусі росії потрібно залучити 70 тисяч військових, — командувач НГУ
Сьогодні, 18:08
Загроза наступу з боку Білорусі може бути реальною, однак для цього росії потрібно знайти 70 тисяч військових.
Про це заявив командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», пише Громадське.
«Основна задача ворога — розтягнути наші сили, щоб швидше проходити вглиб території. Але для цього теж потрібні сили — знайти 70 тисяч військовослужбовців, які зможуть діяти — то хай спробують. А ми будемо пробувати, щоб вони їх не знайшли», — прокоментував Півненко питання щодо можливої загрози з боку Білорусі.
За його словами, російський центр спеціального призначення «Сенеж» вже залучений у прикордонні на Чернігівському напрямку. А втім, командувач НГУ вважає швидку організацію наступу малоймовірною — зокрема через втрати росії на Покровському напрямку.
Півненко також зауважив, що нацгвардійці разом із іншими підрозділами Сил оборони беруть участь у безпекових заходах на прикордонні, і там наразі все спокійно. Водночас він наголосив, що Україна готова до можливих дій на північному кордоні.
«Скажу так: якщо є пересторога, що противник планує виходити на півночі нашої країни — Чернігівський або Чорнобильський напрямок — ми до цього готові. 2022 рік тут вже не повториться», — заявив командувач НГУ.
Щодо загрози з боку невизнаного Придністров’я Півненко висловився категорично: «Не вірю в такий сценарій. Я б не радив вступати в цю війну ні білорусам, ні Придністров’ю: у нас вже є можливості зробити так, щоб вони взагалі забули про свої плани».
Зростання загроз із Білорусі
У квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. А на початку травня глава держави заявляв про «специфічну активність» з боку Білорусі біля кордону України.
Пізніше українська розвідка попередила, що російська сторона намагається долучити Білорусь до нових агресивних операцій — «або в напрямку України, або однієї з країн НАТО». Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наступальні операції з боку Білорусі є цілком реальними.
У червні президент України Володимир Зеленський повідомив, що на кордоні між Україною та Білоруссю розміщена техніка, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні. Глава держави попередив: якщо Мінськ не забере цю техніку протягом тижня, «це зробимо ми».
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Про це заявив командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», пише Громадське.
«Основна задача ворога — розтягнути наші сили, щоб швидше проходити вглиб території. Але для цього теж потрібні сили — знайти 70 тисяч військовослужбовців, які зможуть діяти — то хай спробують. А ми будемо пробувати, щоб вони їх не знайшли», — прокоментував Півненко питання щодо можливої загрози з боку Білорусі.
За його словами, російський центр спеціального призначення «Сенеж» вже залучений у прикордонні на Чернігівському напрямку. А втім, командувач НГУ вважає швидку організацію наступу малоймовірною — зокрема через втрати росії на Покровському напрямку.
Півненко також зауважив, що нацгвардійці разом із іншими підрозділами Сил оборони беруть участь у безпекових заходах на прикордонні, і там наразі все спокійно. Водночас він наголосив, що Україна готова до можливих дій на північному кордоні.
«Скажу так: якщо є пересторога, що противник планує виходити на півночі нашої країни — Чернігівський або Чорнобильський напрямок — ми до цього готові. 2022 рік тут вже не повториться», — заявив командувач НГУ.
Щодо загрози з боку невизнаного Придністров’я Півненко висловився категорично: «Не вірю в такий сценарій. Я б не радив вступати в цю війну ні білорусам, ні Придністров’ю: у нас вже є можливості зробити так, щоб вони взагалі забули про свої плани».
Зростання загроз із Білорусі
У квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. А на початку травня глава держави заявляв про «специфічну активність» з боку Білорусі біля кордону України.
Пізніше українська розвідка попередила, що російська сторона намагається долучити Білорусь до нових агресивних операцій — «або в напрямку України, або однієї з країн НАТО». Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наступальні операції з боку Білорусі є цілком реальними.
У червні президент України Володимир Зеленський повідомив, що на кордоні між Україною та Білоруссю розміщена техніка, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні. Глава держави попередив: якщо Мінськ не забере цю техніку протягом тижня, «це зробимо ми».
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