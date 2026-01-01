Для загрози з Білорусі росії потрібно залучити 70 тисяч військових, — командувач НГУ





Про це заявив командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», пише



«Основна задача ворога — розтягнути наші сили, щоб швидше проходити вглиб території. Але для цього теж потрібні сили — знайти 70 тисяч військовослужбовців, які зможуть діяти — то хай спробують. А ми будемо пробувати, щоб вони їх не знайшли», — прокоментував Півненко питання щодо можливої загрози з боку Білорусі.



За його словами, російський центр спеціального призначення «Сенеж» вже залучений у прикордонні на Чернігівському напрямку. А втім, командувач НГУ вважає швидку організацію наступу малоймовірною — зокрема через втрати росії на Покровському напрямку.



Півненко також зауважив, що нацгвардійці разом із іншими підрозділами Сил оборони беруть участь у безпекових заходах на прикордонні, і там наразі все спокійно. Водночас він наголосив, що Україна готова до можливих дій на північному кордоні.



«Скажу так: якщо є пересторога, що противник планує виходити на півночі нашої країни — Чернігівський або Чорнобильський напрямок — ми до цього готові. 2022 рік тут вже не повториться», — заявив командувач НГУ.



Щодо загрози з боку невизнаного Придністров’я Півненко висловився категорично: «Не вірю в такий сценарій. Я б не радив вступати в цю війну ні білорусам, ні Придністров’ю: у нас вже є можливості зробити так, щоб вони взагалі забули про свої плани».



Зростання загроз із Білорусі

У квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. А на початку травня глава держави заявляв про «специфічну активність» з боку Білорусі біля кордону України.



Пізніше українська розвідка попередила, що російська сторона намагається долучити Білорусь до нових агресивних операцій — «або в напрямку України, або однієї з країн НАТО». Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наступальні операції з боку Білорусі є цілком реальними.



У червні президент України Володимир Зеленський повідомив, що на кордоні між Україною та Білоруссю розміщена техніка, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні. Глава держави попередив: якщо Мінськ не забере цю техніку протягом тижня, «це зробимо ми».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загроза наступу з боку Білорусі може бути реальною, однак для цього росії потрібно знайти 70 тисяч військових.Про це заявив командувач Національної гвардії України генерал-майорв інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», пише Громадське «Основна задача ворога — розтягнути наші сили, щоб швидше проходити вглиб території. Але для цього теж потрібні сили — знайти 70 тисяч військовослужбовців, які зможуть діяти — то хай спробують. А ми будемо пробувати, щоб вони їх не знайшли», — прокоментував Півненко питання щодо можливої загрози з боку Білорусі.За його словами, російський центр спеціального призначення «Сенеж» вже залучений у прикордонні на Чернігівському напрямку. А втім, командувач НГУ вважає швидку організацію наступу малоймовірною — зокрема через втрати росії на Покровському напрямку.Півненко також зауважив, що нацгвардійці разом із іншими підрозділами Сил оборони беруть участь у безпекових заходах на прикордонні, і там наразі все спокійно. Водночас він наголосив, що Україна готова до можливих дій на північному кордоні.«Скажу так: якщо є пересторога, що противник планує виходити на півночі нашої країни — Чернігівський або Чорнобильський напрямок — ми до цього готові. 2022 рік тут вже не повториться», — заявив командувач НГУ.Щодо загрози з боку невизнаного Придністров’я Півненко висловився категорично: «Не вірю в такий сценарій. Я б не радив вступати в цю війну ні білорусам, ні Придністров’ю: у нас вже є можливості зробити так, щоб вони взагалі забули про свої плани».Зростання загроз із БілорусіУ квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. А на початку травня глава держави заявляв про «специфічну активність» з боку Білорусі біля кордону України.Пізніше українська розвідка попередила, що російська сторона намагається долучити Білорусь до нових агресивних операцій — «або в напрямку України, або однієї з країн НАТО». Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наступальні операції з боку Білорусі є цілком реальними.У червні президент України Володимир Зеленський повідомив, що на кордоні між Україною та Білоруссю розміщена техніка, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні. Глава держави попередив: якщо Мінськ не забере цю техніку протягом тижня, «це зробимо ми».

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