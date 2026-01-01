Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 22 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 23 червня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 23 червня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 23 червня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.
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