Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 22 червня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 22 червня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 23 червня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 23 червня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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