Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 22 червня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 23 червня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 23 червня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

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