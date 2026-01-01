У Луцьку за добу врятували двох чоловіків, які тонули у водоймах. ВІДЕО

У Луцьку за добу врятували двох чоловіків, які тонули у водоймах. ВІДЕО
Луцькі плавці-рятувальники за добу на водоймах врятували двох чоловіків.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

22 червня, луцькі рятівники підрозділів плавців-рятувальників врятували чоловіка на річці Стир, який приїхав до Луцька з іншої області й вирішив у полудневу спеку скупатися в місцевій водоймі. Йому допомогли рятівники рятувального посту на центральному пляжі в парку імені Лесі Українки.
У Луцьку за добу врятували двох чоловіків, які тонули у водоймах. ВІДЕО

Микола Шкамбура почув, як чоловік, який плавав в річці, почав важко дихати і кликати на поміч. Коли підійшов до нього ближче, зрозумів – потрібно рятувати і кинув йому рятувальний круг.
У Луцьку за добу врятували двох чоловіків, які тонули у водоймах. ВІДЕО

Рятівник розповів, що такі випадки на Стиру трапляються часто, тому дуже важливо бути впевненим у своїх силах, не заходити у воду в нетверезому стані і зважати, що річка має сильну течію, що може становити небезпеку.

Чоловік, якому допомогли плавці-рятівники, розповів, що приїхав до Луцька з Дніпра. Каже, роки поспіль займається плаванням, однак течію Стиру не зміг подолати: «Почав пливсти, розслабився, втім відчув як почало відносити далі від берега. Вирішив повернутися, спробував пливти проти течії, однак дуже швидко виснажився».
У Луцьку за добу врятували двох чоловіків, які тонули у водоймах. ВІДЕО

У мить, коли забракло сил, пан Микола побачив, що в його бік пливе рятувальний круг.

Дніпрянин висловив вдячність рятівникам за пильність і що вчасно зреагували.
У Луцьку за добу врятували двох чоловіків, які тонули у водоймах. ВІДЕО

А вчора, 21 червня, близько 19:30, на Теремнівській водоймі рятувальники комунального поста також врятували чоловіка – громадянина Польщі, який відпочивав там з компанією і почав тонути. Рятівники витягли його з водойми уже без свідомості, викликали «швидку» і привели до тями.
У Луцьку за добу врятували двох чоловіків, які тонули у водоймах. ВІДЕО
У Луцьку за добу врятували двох чоловіків, які тонули у водоймах. ВІДЕО
У Луцьку за добу врятували двох чоловіків, які тонули у водоймах. ВІДЕО



Заради безпеки на водоймах рятувальники застерігають: купатися на водоймах, якщо є певна підготовка, зважити, що річка Стир не є тим місцем, де можна вчитися плавати, адже річка небезпечна, не рівномірна і глибока. Купатися рекомендовано лише тим людям, хто вміє поводитися на воді і добре плавати!

Серед основних правил безпечного поводження на водоймі:

не стрибати у воду з крутого берега та з місць, які не призначені для цього,

не заходити у воду в нетверезому стані;

не відпливати у небезпечні місця;

спускатися у воду лише сходами;

не занурюватися у воду в сильну спеку одразу, лише поступово, аби стабілізувалась температура і організм адаптувався.

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Теги: Волинь, Луцьк, водойма, порятунок, Стир, Теремнівський ставок
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