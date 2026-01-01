Скільки нелегальних бізнесменів здають житло на Шацьких озерах. ВІДЕО





Незареєстрований бізнес — це несплачені податки, а від цього найбільше втрачає громада, розповіла у коментарі Людмила Єрофєєва.



Що про туристичний бізнес кажуть підприємці

Олена — пенсіонерка. Цього літа здаватиме житло в оренду, робитиме це офіційно. Жінка розповідає, що відкрити ФОП вирішила, щоб спокійно працювати. Зізнається: мала острах реєструвати діяльність, бо це щось нове і невідоме.



"Дуже добре розказали в податковій. І я звернулася в ЦНАП і там швидко мені зробили всьо, написали, — говорить Олена Зборовська. — Трохи тяжко з тим зі всім позбиратися, але вже як почнеш ту справу, то якось воно вже роз’яснюється".



9 років працює офіційно Світлана — власниця бази відпочинку на Світязі. Волинянці з підприємницькою справою допомагає бухгалтер.



"Ми закриваємося і відкриваємося тільки на сезон і сплачуємо податки, — каже Світлана Домосілецька. — Всі мають справедливо вчиняти. Операційна система ведення обліку ФОПів складна, тому пенсіонерам, мабуть, важко буде це робити самостійно".



Як туристичний збір наповнює бюджет громади

За рахунок податків розвивається інфраструктура Щацької громади, каже заступниця селищного голови Людмила Єрофєєва. Зокрема, будують та ремонтують дороги, працюють комунальні служби, облаштовують нові рекреаційні зони.



"Нелегальна статистика, якщо подивитися по соцмережах, скільки людей пропонує послуги поселення відпочиваючим, то це більше як 500 осіб. Це на території Шацька, Світязя, Пульма, Мельників, — розповідає Людмила Єрофєєва".



Один з видів податку, який мав би суттєво наповнювати бюджет — це туристичний збір. Цього року він зріс з 12 до 43 гривень 24 копійок з особи за добу. Його сплачує турист власнику орендованого помешкання, а вже оформлений підприємець платить податок. Підприємиця Світлана Домосілецька каже: підвищення тарифів закономірні.



"Туристичний збір піднімається, тому піднімається ціна. Для людей це погано, — говорить Світлана Домосілецька. — Просто ціна кожного року мусить підніматися, бо піднімаються зарплати, вартість розхідних матеріалів.



Чи готові туристи сплачувати підвищений туристичний збір

Туристи здебільшого не цікавляться тим, чи офіційно працює власник помешкання, ділиться власним досвідом відпочивальниця Лілія Присяжнюк.



"Просто приїхали, тут по вулиці знайшли будинок, подзвонили і нам зразу запропонували гарний будиночок, — каже Лілія Присяжнюк. — Було б дуже добре, щоб було все офіційно, але я, на жаль, не цікавилася".



Туристичний збір, говорить відпочивальниця Анастасія, готова сплачувати.



"Посильна сума є сплата туристичного. Для нас це більш, ніж під силу, за ті враження, які ми тут отримуємо", — розповідає Анастасія".



Яке покарання передбачене за нелегальний бізнес

З початку 2026 року у Шацькій громаді зареєструвалося 111 фізичних осіб-підприємців, з них 21 субєʼкт господарювання — у червні цього року, розповіла начальниця відділу перевірок податкових агентів Державної податкової служби в області Тетяна Сарахман. Серед порушень, які фіксують у Шацькій громаді найчастіше, — нелегальне надання житла в оренду. Зі слів податківиці, місцеві не реєструють діяльність та не подають декларацію про доходи.



"За нелегальну діяльність, в першу чергу, передбачена адміністративна відповідальність особи, яка отримує дохід без державної реєстрації. Також загрожують штрафи від 17 до 34 тисяч гривень, — каже Тетяна Сарахман. — Перевірки плануються. Ми проводимо моніторинг власників житлової нерухомості".



Від того, наскільки прозоро працюватиме туристичний ринок, залежить не лише наповнення бюджету, а й розвиток одного з найпопулярніших курортів Волині, додала заступниця Шацького селищного голови Людмила Єрофєєва.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацькій громаді у літній період відкриваються десятки нових баз відпочинку та приватних секторів, де приймають відпочивальників. Далеко не всі з них працюють офіційно.Незареєстрований бізнес — це несплачені податки, а від цього найбільше втрачає громада, розповіла у коментарі Суспільному заступниця Шацького селищного головиОлена — пенсіонерка. Цього літа здаватиме житло в оренду, робитиме це офіційно. Жінка розповідає, що відкрити ФОП вирішила, щоб спокійно працювати. Зізнається: мала острах реєструвати діяльність, бо це щось нове і невідоме."Дуже добре розказали в податковій. І я звернулася в ЦНАП і там швидко мені зробили всьо, написали, — говорить Олена Зборовська. — Трохи тяжко з тим зі всім позбиратися, але вже як почнеш ту справу, то якось воно вже роз’яснюється".9 років працює офіційно— власниця бази відпочинку на Світязі. Волинянці з підприємницькою справою допомагає бухгалтер."Ми закриваємося і відкриваємося тільки на сезон і сплачуємо податки, — каже Світлана Домосілецька. — Всі мають справедливо вчиняти. Операційна система ведення обліку ФОПів складна, тому пенсіонерам, мабуть, важко буде це робити самостійно".За рахунок податків розвивається інфраструктура Щацької громади, каже заступниця селищного голови. Зокрема, будують та ремонтують дороги, працюють комунальні служби, облаштовують нові рекреаційні зони."Нелегальна статистика, якщо подивитися по соцмережах, скільки людей пропонує послуги поселення відпочиваючим, то це більше як 500 осіб. Це на території Шацька, Світязя, Пульма, Мельників, — розповідає Людмила Єрофєєва".Один з видів податку, який мав би суттєво наповнювати бюджет — це туристичний збір. Цього року він зріс з 12 до 43 гривень 24 копійок з особи за добу. Його сплачує турист власнику орендованого помешкання, а вже оформлений підприємець платить податок. Підприємиця Світлана Домосілецька каже: підвищення тарифів закономірні."Туристичний збір піднімається, тому піднімається ціна. Для людей це погано, — говорить Світлана Домосілецька. — Просто ціна кожного року мусить підніматися, бо піднімаються зарплати, вартість розхідних матеріалів.Туристи здебільшого не цікавляться тим, чи офіційно працює власник помешкання, ділиться власним досвідом відпочивальниця"Просто приїхали, тут по вулиці знайшли будинок, подзвонили і нам зразу запропонували гарний будиночок, — каже Лілія Присяжнюк. — Було б дуже добре, щоб було все офіційно, але я, на жаль, не цікавилася".Туристичний збір, говорить відпочивальниця Анастасія, готова сплачувати."Посильна сума є сплата туристичного. Для нас це більш, ніж під силу, за ті враження, які ми тут отримуємо", — розповідає Анастасія".З початку 2026 року у Шацькій громаді зареєструвалося 111 фізичних осіб-підприємців, з них 21 субєʼкт господарювання — у червні цього року, розповіла начальниця відділу перевірок податкових агентів Державної податкової служби в області Тетяна Сарахман. Серед порушень, які фіксують у Шацькій громаді найчастіше, — нелегальне надання житла в оренду. Зі слів податківиці, місцеві не реєструють діяльність та не подають декларацію про доходи."За нелегальну діяльність, в першу чергу, передбачена адміністративна відповідальність особи, яка отримує дохід без державної реєстрації. Також загрожують штрафи від 17 до 34 тисяч гривень, — каже. — Перевірки плануються. Ми проводимо моніторинг власників житлової нерухомості".Від того, наскільки прозоро працюватиме туристичний ринок, залежить не лише наповнення бюджету, а й розвиток одного з найпопулярніших курортів Волині, додала заступниця Шацького селищного голови Людмила Єрофєєва.

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