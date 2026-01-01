Екслісівника з Волині підозрюють у незаконній рубці дерев на майже 2 мільйони

Екслісівника з Волині підозрюють у незаконній рубці дерев на майже 2 мільйони
На Волині повідомлено про підозру екслісничому, який організував незаконну рубку дерев на 1,9 млн грн.

Про це повідомляють у Прокуратурі Волинсьскої області.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Волинської обласної прокуратури колишньому лісничому Сокиричівського лісництва Ківерцівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев та перевищенні службових повноважень, що причинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України).

Встановлено, що лісничий, достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу (лісорубного квитка), організував незаконну порубку понад 100 дерев на території ввіреного йому лісництва.

Злочинними діями заподіяно державі збитки на суму 1,9 млн гривень.

У кримінальному провадженні накладено арешт на незаконно зрубану деревину.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює ТУ ДБР у м. Львові за оперативного супроводу УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, лісівник, незаконні рубки, підозра, прокуратура. кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Екслісівника з Волині підозрюють у незаконній рубці дерев на майже 2 мільйони
Сьогодні, 22:38
Скільки нелегальних бізнесменів здають житло на Шацьких озерах. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
У Луцьку за добу врятували двох чоловіків, які тонули у водоймах. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
На Запоріжжі загинув воїн з Волині Анатолій Кривош
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 22 червня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8