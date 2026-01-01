Екслісівника з Волині підозрюють у незаконній рубці дерев на майже 2 мільйони

На Волині повідомлено про підозру екслісничому, який організував незаконну рубку дерев на 1,9 млн грн.Про це повідомляють у Прокуратурі Волинсьскої області.За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Волинської обласної прокуратури колишньому лісничому Сокиричівського лісництва Ківерцівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев та перевищенні службових повноважень, що причинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України).Встановлено, що лісничий, достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу (лісорубного квитка), організував незаконну порубку понад 100 дерев на території ввіреного йому лісництва.Злочинними діями заподіяно державі збитки на суму 1,9 млн гривень.У кримінальному провадженні накладено арешт на незаконно зрубану деревину.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.Досудове розслідування здійснює ТУ ДБР у м. Львові за оперативного супроводу УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України.