23 червня на Волині: гортаючи календар

23 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 23 червня, у світі відзначають Міжнародний Олімпійський день та Міжнародний день вдів.

23 червня відзначає день народження народна депутатка Ірина Констанкевич (на фото).

Також день народження – у директорки департаменту фінансів та бюджету фінансів та бюджету Луцької міської ради Лілії Єлової, дизайнера Максима Томащука і працівника нацпарку «Прип'ять-Стохід» Віталія Веремчука.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Василь, Іван, Тимофій та Антоніна. Бажаємо усім здоров’я, любові й достатку.

Що відбувалося цього дня у різні роки на Волині:

23 червня 1941 року під мурами Луцької тюрми енкавеесівці масово розстрілювали в’язнів, зокрема й політичних. Це були люди, яких підозрювали у зв'язках із Організацією українських націоналістів, колишні священики, лікарі, представники наукового та творчого прошарків суспільства.

23 червня 1989 року на Замковій площі у Луцьку відбувся несанкціонований мітинг, присвячений річниці розстрілу в тюрмі. Його організували активісти волинського товариства «Лева» та ініціативна група у складі Олександра Гудими, Михайла Тиского та ін. Влада намагалася заборонити мітинг.

А 23 червня 2004 року на Замковому майдані відкрили величний монумент жертвам комуністично-більшовицького злочину – розстрілу в’язнів Луцької тюрми у перші дні війни.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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