Учениця з Волині перемогла на міжнародному конкурсі

Учениця Замшанівського ліцею Забродівської сільської ради Ульяна Бащук здобула блискучу перемогу на престижному міжнародному рівні. Ліцеїстка стала призеркою VII Міжнародного конкурсу Шевченківських читань «Свобода».Про це повідомляє Район.Ратне, посилаючись на гуманітарний відділ Забродівської сільської ради.За результатами оцінювання виступів, Ульяна виборола почесний диплом Лауреата ІІІ ступеня у номінації «Читці слова Шевченка».Цьогорічне творче змагання вразило своїми масштабами та надзвичайно високою конкуренцією серед учасників. Лише під час першого туру організаційне журі отримало понад 2200 заявок. Проте до другого туру вдалося пройти лише 168 найкращим відеороботам, які представляли 24 області України та 19 країн світу. Таке широке географічне охоплення ще раз доводить високий рівень та престижність цього конкурсу.Міжнародна нагорода стала результатом спільної наполегливої праці талановитої учениці та її вчительки літератури Олени Козел. Висока майстерність виконання, щира любов до рідного слова та абсолютна відданість своїй справі допомогли представниці Ратнівщини підкорити серця вибагливого журі.«І поки живе українське слово, поки діти натхненно читають Кобзаря, доти житиме й Україна. Бо геній Тараса Шевченка був, є і буде духовним дороговказом української нації – дороговказом до свободи, гідності та перемоги», – зазначили у гуманітарному відділі Забродівської сільської ради, вітаючи ліцеїстку та її наставницю з вагомим особистісним і творчим зростанням.