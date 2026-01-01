За вихідні на Волині спіймали 20 п'яних водіїв

Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 20 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.Патрульні коротко розповіли про декілька виявлених фактів нетверезого водіння:У Луцьку інспектори зупинили автомобіль Volkswagen, який рухався з порушенням ПДР. Спілкуючись з водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік забажав пройти огляд у медичному закладі, результат — 1,00 проміле.Ще одного нетверезого водія копи зупинили під час дії комендантської години, який рухався електросамокатом. Під час спілкування з чоловіком патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 1,98 проміле.У Ковелі патрульні отримали повідомлення від небайдужого громадянина про те, що за кермом автомобіля Mercedes перебуває водій у стані спʼяніння. За кермом перебував 43-річний чоловік. Під час спілкування поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, чоловік відмовився проходити огляд у визначеному законом порядку. Крім того, чоловік не мав при собі реєстраційного документа на автомобіль, посвідчення водія та чинного страхового поліса.На порушників інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.