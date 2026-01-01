За вихідні на Волині спіймали 20 п'яних водіїв
Сьогодні, 05:28
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 20 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Патрульні коротко розповіли про декілька виявлених фактів нетверезого водіння:
У Луцьку інспектори зупинили автомобіль Volkswagen, який рухався з порушенням ПДР. Спілкуючись з водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік забажав пройти огляд у медичному закладі, результат — 1,00 проміле.
Ще одного нетверезого водія копи зупинили під час дії комендантської години, який рухався електросамокатом. Під час спілкування з чоловіком патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 1,98 проміле.
У Ковелі патрульні отримали повідомлення від небайдужого громадянина про те, що за кермом автомобіля Mercedes перебуває водій у стані спʼяніння. За кермом перебував 43-річний чоловік. Під час спілкування поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, чоловік відмовився проходити огляд у визначеному законом порядку. Крім того, чоловік не мав при собі реєстраційного документа на автомобіль, посвідчення водія та чинного страхового поліса.
На порушників інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Патрульні коротко розповіли про декілька виявлених фактів нетверезого водіння:
У Луцьку інспектори зупинили автомобіль Volkswagen, який рухався з порушенням ПДР. Спілкуючись з водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік забажав пройти огляд у медичному закладі, результат — 1,00 проміле.
Ще одного нетверезого водія копи зупинили під час дії комендантської години, який рухався електросамокатом. Під час спілкування з чоловіком патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 1,98 проміле.
У Ковелі патрульні отримали повідомлення від небайдужого громадянина про те, що за кермом автомобіля Mercedes перебуває водій у стані спʼяніння. За кермом перебував 43-річний чоловік. Під час спілкування поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, чоловік відмовився проходити огляд у визначеному законом порядку. Крім того, чоловік не мав при собі реєстраційного документа на автомобіль, посвідчення водія та чинного страхового поліса.
На порушників інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.
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