Україна незабаром отримає 3,2 млрд євро першого траншу кредиту ЄС





Про це повідомляє кореспондентка



Перші 3,2 млрд євро з 90 млрд кредиту ЄС Україна отримає 25-26 червня.



"Надання першого траншу на 3,2 мільярди вирішили приурочити до Конференції з відновлення, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".



Він уточнив, що рішення про надання Україні першого траншу кредиту було прийняте ще минулого тижня.



Наступний транш на суму 5,9 млрд євро, призначений для підтримки української армії, Україна також має отримати до кінця червня, спрогнозував європосадовець.



Як повідомляла "Європейська правда", президент Польщі Кароль Навроцький не отримав запрошення на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться цього тижня у Гданську.



Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".



На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

Президент України заявив, що рішення про позбавлення його ордена Білого Орла пов'язане з внутрішньою політичною боротьбою в Польщі та розпалюванням настроїв неприязні до українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна під час Конференції з відновлення у Гданську 25-26 червня отримає перші 3,2 млрд євро з 90-мільярдного кредиту ЄС.Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на європейський посадовців на умовах анонімності.Перші 3,2 млрд євро з 90 млрд кредиту ЄС Україна отримає 25-26 червня."Надання першого траншу на 3,2 мільярди вирішили приурочити до Конференції з відновлення, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".Він уточнив, що рішення про надання Україні першого траншу кредиту було прийняте ще минулого тижня.Наступний транш на суму 5,9 млрд євро, призначений для підтримки української армії, Україна також має отримати до кінця червня, спрогнозував європосадовець.не отримав запрошення на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться цього тижня у Гданську.Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.Президент України заявив, що рішення про позбавлення його ордена Білого Орла пов'язане з внутрішньою політичною боротьбою в Польщі та розпалюванням настроїв неприязні до українців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію