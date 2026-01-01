Волинянин після важкого поранення продовжує нищити росіян дронами. ФОТО

Від піхотинця до оператора дронів: бойовий шлях прикордонника з Волині, який попри поранення знову став на захист Батьківщини.Про це повідомляють у 6 прикордонному Волинському загоні.37-річний Володимир із Ковеля на псевдо «Дубік» – військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону. До липня 2023 року чоловік жив цивільним життям, але одного дня ухвалив рішення стати на захист країни. Свій бойовий шлях старший солдат розпочав у піхоті, згодом опанував саперну справу, а нині служить навідником-оператором безпілотних авіаційних комплексів.«Я не просто керую дронами, а й сам їх збираю, готую до вильотів та споряджаю боєприпасами. Практично кожен наш виліт завершується ураженням ворожої цілі», – ділиться прикордонник.За плечами захисника вже дві важкі бойові ротації. Перша у складі Луганського прикордонного загону тривала дев’ять місяців. Тоді підрозділ виконував завдання на найгарячіших напрямках: поблизу Борової, на куп’янському та лиманському напрямках, зокрема й у Серебрянському лісі. Саме там Володимир отримав поранення.Однак це його не зупинило. Після реабілітації прикордонник приєднався до бойового підрозділу Волинського прикордонного загону та в його складі вирушив у другу ротацію на Харківщину.Військовий згадує, що на фронті доводилося виконувати різні завдання, часто під щільними обстрілами. Одним із моментів, які найбільше закарбувалися в пам’яті, стала допомога побратимам із Національної гвардії під час ворожого штурму, коли «Дубік» разом із товаришем допомагав евакуйовувати поранених і загиблих бійців.Сьогодні ж його головна зброя в небі – це FPV-дрони та «Вампіри». Однією з найуспішніших операцій Володимир називає знищення великого складу боєприпасів окупантів на лиманському напрямку.«Ми вирахували хату і сарай, куди ворог звозив БК. Чекали дві доби, поки вони закінчать підвозити. А потім прилетіли «Вампіром». Бабахнуло так добре, що наш дрон у повітрі набік нахилило від вибухової хвилі. Знищили тоді все», – розповідає оператор безпілотного літального апарата.Також серед жирних цілей підрозділу – скупчення живої сили противника, ворожі антени та техніка.Прикордонник переконаний, що сучасна війна потребує максимальної професійності, а за дронарами – майбутнє. Тим, хто ще вагається щодо долучення до Сил оборони України, військовослужбовець дає пораду: «Потрібно йти і захищати своє. Тим, хто долучається, бажаю потрапляти на посади близькі по духу, а ще, звичайно, йти в дронщики, на FPV. Ми всього навчимо. Кожен наш бойовий вихід вдалий завдяки попередньому навчанню та постійній підготовці».Якщо ви готові долучитися до команди 6-го прикордонного Волинського загону, чекаємо на вас у відділі рекрутингу за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6. Також можете телефонувати за номером +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08:00 до 17:00).