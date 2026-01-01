600 балів з НМТ: максимальні 200 із трьох предметів набрав випускник з Волині

600 балів з НМТ: максимальні 200 із трьох предметів набрав випускник з Волині
Випускник Горохівського ліцею №1, що на Волині, Ілля Обозовський набрав 797 балів із 800 можливих із Національного мультипредметного тесту. Юнак склав українську мову, математику та біологію на максимальні 200 балів, а історію України — на 197.

Про те, як готувався до іспиту і який виш обров для навчання майбутньої професії хлопець розповів Суспільному.

З його слів, коли на екрані з’явився результат, то не одразу повірив, хоча й відмінно навчався усі 11 років. Каже, що головне — вчасно почати готуватися до НМТ.

"Трохи здивований, бо думав, що не буде так багато, але загалом очікував такого результату. Математика, то систематична робота всі 11 років вчив, так само біологія. А українська мова і історія це більше два останніх роки", — каже Ілля Обозовський.

Коли побачила результат сина, говорить мам Ольга Обозовська, то не стримала сліз.

"Плакала! Як мені сказали — "сльози радості". Очікувала такого результату, бо моя дитина вчиться постійно. Деколи мені хочеться йому сказати: вже може трошки відпочинь. Дійсно, дитина моя золота, найкраща!" — говорить мама.

Пишається результатом свого учня вчителька математики Ірина Тимчук.

"Я в Іллі ніколи не сумнівалася, вперше ми з ним побачилися на першому уроці математики, на останній парті. Дуже допитливі очі, дитина, яка тебе поїдала і кожне твоє слово засвоювала. Дитина, яка вже була навчена працювати системно, дуже відповідальна", — каже вчителька.

Ілля уже визначився з майбутньою професією. Планує поступати в медичний університет, навчатися на лікаря-хірурга. Розповідає, що хоче залишитися в Україні та не виїжджати за кордон.

Скільки загалом учасників національного мультипредметного тесту на Волині набрали найвищі бали, буде відомо на початку липня, каже завідувачка відділу ЗНО та моніториногових досліджень в області Алла Корнейко. Основна сесія НМТ розпочалася 20 травня і триватиме до 25 червня, в ній взяли участь понад 13 тисяч людей.
600 балів з НМТ: максимальні 200 із трьох предметів набрав випускник з Волині


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Теги: волинянин, НМТ
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