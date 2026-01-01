600 балів з НМТ: максимальні 200 із трьох предметів набрав випускник з Волині

Ілля Обозовський набрав 797 балів із 800 можливих із Національного мультипредметного тесту. Юнак склав українську мову, математику та біологію на максимальні 200 балів, а історію України — на 197.



Про те, як готувався до іспиту і який виш обров для навчання майбутньої професії хлопець розповів



З його слів, коли на екрані з’явився результат, то не одразу повірив, хоча й відмінно навчався усі 11 років. Каже, що головне — вчасно почати готуватися до НМТ.



"Трохи здивований, бо думав, що не буде так багато, але загалом очікував такого результату. Математика, то систематична робота всі 11 років вчив, так само біологія. А українська мова і історія це більше два останніх роки", — каже Ілля Обозовський.



Коли побачила результат сина, говорить мам Ольга Обозовська, то не стримала сліз.



"Плакала! Як мені сказали — "сльози радості". Очікувала такого результату, бо моя дитина вчиться постійно. Деколи мені хочеться йому сказати: вже може трошки відпочинь. Дійсно, дитина моя золота, найкраща!" — говорить мама.



Пишається результатом свого учня вчителька математики Ірина Тимчук.



"Я в Іллі ніколи не сумнівалася, вперше ми з ним побачилися на першому уроці математики, на останній парті. Дуже допитливі очі, дитина, яка тебе поїдала і кожне твоє слово засвоювала. Дитина, яка вже була навчена працювати системно, дуже відповідальна", — каже вчителька.



Ілля уже визначився з майбутньою професією. Планує поступати в медичний університет, навчатися на лікаря-хірурга. Розповідає, що хоче залишитися в Україні та не виїжджати за кордон.



Скільки загалом учасників національного мультипредметного тесту на Волині набрали найвищі бали, буде відомо на початку липня, каже завідувачка відділу ЗНО та моніториногових досліджень в області Алла Корнейко. Основна сесія НМТ розпочалася 20 травня і триватиме до 25 червня, в ній взяли участь понад 13 тисяч людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Випускник Горохівського ліцею №1, що на Волині,набрав 797 балів із 800 можливих із Національного мультипредметного тесту. Юнак склав українську мову, математику та біологію на максимальні 200 балів, а історію України — на 197.Про те, як готувався до іспиту і який виш обров для навчання майбутньої професії хлопець розповів Суспільному З його слів, коли на екрані з’явився результат, то не одразу повірив, хоча й відмінно навчався усі 11 років. Каже, що головне — вчасно почати готуватися до НМТ."Трохи здивований, бо думав, що не буде так багато, але загалом очікував такого результату. Математика, то систематична робота всі 11 років вчив, так само біологія. А українська мова і історія це більше два останніх роки", — каже Ілля Обозовський.Коли побачила результат сина, говорить мам, то не стримала сліз."Плакала! Як мені сказали — "сльози радості". Очікувала такого результату, бо моя дитина вчиться постійно. Деколи мені хочеться йому сказати: вже може трошки відпочинь. Дійсно, дитина моя золота, найкраща!" — говорить мама.Пишається результатом свого учня вчителька математики Ірина Тимчук."Я в Іллі ніколи не сумнівалася, вперше ми з ним побачилися на першому уроці математики, на останній парті. Дуже допитливі очі, дитина, яка тебе поїдала і кожне твоє слово засвоювала. Дитина, яка вже була навчена працювати системно, дуже відповідальна", — каже вчителька.Ілля уже визначився з майбутньою професією. Планує поступати в медичний університет, навчатися на лікаря-хірурга. Розповідає, що хоче залишитися в Україні та не виїжджати за кордон.Скільки загалом учасників національного мультипредметного тесту на Волині набрали найвищі бали, буде відомо на початку липня, каже завідувачка відділу ЗНО та моніториногових досліджень в області Алла Корнейко. Основна сесія НМТ розпочалася 20 травня і триватиме до 25 червня, в ній взяли участь понад 13 тисяч людей.

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