Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу
Сьогодні, 10:05
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі забив сімнадцятий гол на чемпіонатах світу і став найкращим бомбардиром в історії турніру.
Про це повідомляє LB.ua.
Рекордний гол Мессі забив у ворота Австрії в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Лео випередив німця Мірослава Клозе, у якого було шістнадцять голів на ЧС.
Нагадаємо, у першому матчі на ЧС-2026 Мессі забив хеттрик у ворота Алжиру.
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Про це повідомляє LB.ua.
Рекордний гол Мессі забив у ворота Австрії в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Лео випередив німця Мірослава Клозе, у якого було шістнадцять голів на ЧС.
Нагадаємо, у першому матчі на ЧС-2026 Мессі забив хеттрик у ворота Алжиру.
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Сьогодні, 10:05