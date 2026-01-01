Поповнення карток через термінал буде по-новому: що змінюється і коли





Про це повідомляє



Так, під час поповнення банківської картки або рахунку через термінал користувачеві необхідно буде підтвердити номер мобільного телефону.



Після внесення коштів система надішле одноразовий код у SMS-повідомленні або через автоматичний дзвінок.



Без введення цього коду операція не буде завершена. Також на квитанції відтепер обов'язково зазначатиметься повний номер телефону платника.



Що звільнено від нових вимог



Водночас частина операцій залишиться без обов'язкового SMS-підтвердження. Зокрема, нові вимоги не поширюються на оплату податків, комунальних послуг, придбання транспортних квитків та поповнення транспортних карток.



Без додаткової авторизації також можна буде поповнювати мобільний зв'язок, однак лише в межах 500 гривень на місяць для одного номера. Після перевищення цього ліміту підтвердження стане обов'язковим і для таких платежів.



Навіщо це потрібно



Ці нововведення спрямовані на посилення фінансового моніторингу та боротьбу з анонімними операціями з готівкою.



Раніше користувачі могли вносити кошти через термінали без ідентифікації особи. Тепер кожна транзакція буде прив'язана до конкретного номера телефону, а банки та платіжні сервіси повинні зберігати інформацію про код авторизації, номер платника, дату та час проведення операції.



У червні 2026 року monobank оголосив про скасування комісій для всіх закордонних SWIFT-переказів. Рішення поширюється як на вхідні, так і на вихідні платежі для фізичних осіб та бізнес-клієнтів.



Співзасновник банку Олег Гороховський пояснив, що раніше комісія за такі операції в середньому становила близько 1000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 26 червня в Україні почнуть діяти нові правила внесення готівки через платіжні термінали самообслуговування. Для завершення операції знадобиться додатковий крок.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Національного банку.Так, під час поповнення банківської картки або рахунку через термінал користувачеві необхідно буде підтвердити номер мобільного телефону.Після внесення коштів система надішле одноразовий код у SMS-повідомленні або через автоматичний дзвінок.Без введення цього коду операція не буде завершена. Також на квитанції відтепер обов'язково зазначатиметься повний номер телефону платника.Водночас частина операцій залишиться без обов'язкового SMS-підтвердження. Зокрема, нові вимоги не поширюються на оплату податків, комунальних послуг, придбання транспортних квитків та поповнення транспортних карток.Без додаткової авторизації також можна буде поповнювати мобільний зв'язок, однак лише в межах 500 гривень на місяць для одного номера. Після перевищення цього ліміту підтвердження стане обов'язковим і для таких платежів.Навіщо це потрібноЦі нововведення спрямовані на посилення фінансового моніторингу та боротьбу з анонімними операціями з готівкою.Раніше користувачі могли вносити кошти через термінали без ідентифікації особи. Тепер кожна транзакція буде прив'язана до конкретного номера телефону, а банки та платіжні сервіси повинні зберігати інформацію про код авторизації, номер платника, дату та час проведення операції.У червні 2026 року monobank оголосив про скасування комісій для всіх закордонних SWIFT-переказів. Рішення поширюється як на вхідні, так і на вихідні платежі для фізичних осіб та бізнес-клієнтів.Співзасновник банкупояснив, що раніше комісія за такі операції в середньому становила близько 1000 гривень.

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