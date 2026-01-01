72-річний волинянин розвів багаття на подвір'ї: загорілася господарська споруда

72-річний волинянин розвів багаття на подвір'ї: загорілася господарська споруда
Учора, 22 червня, в с. Бодячів Ківерцівської громади звичайне багаття, яке розвів на подвір'ї 72-річний місцевий мешканець, перекинулося на господарську споруду.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 22 червня о 16:15. О 16:43 рятувальники з Ківерець і Луцька, які прибули за викликом, ліквідували займання. Вигоріло 0,1 га сухої трави. Полум’я пошкодило покрівлю й стіну на незначній площі, завдяки рятувальникам вдалося запобігти знищенню будівлі вогнем.

На громадянина складено адмінпротокол за порушення правил пожежної безпеки (ст. 175 КУпАП).

"Через суху погоду ризик миттєвого поширення вогню зараз надзвичайно високий! Будьте максимально обережними, не паліть суху траву", - наголошують рятувальники.

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Теги: пожежа, Волинь
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