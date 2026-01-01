«Укрпошту» зобов'язали звільнити Смілянського, НБУ дав на це 5 днів

Ігоря Смілянського професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва протягом п'яти днів.



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Нацбанк перевірив роботу Смілянського через систематичні порушення "Укрпошти" протягом 2023-2026 років. Спеціальна комісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань законодавства та досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг.



"За цей період регулятор кілька разів застосовував до АТ "УКРПОШТА" заходи впливу (письмові застереження та штрафи) у зв’язку з порушеннями у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також через недоліки в системі управління ризиками та внутрішнього контролю", - йдеться у заяві НБУ.



Тепер наглядова рада "Укрпошти" має впродовж двох місяців знайти та призначити нового керівника, який відповідатиме всім вимогам регулятора.



Штрафи для "Укрпошти"



В НБУ зазначили, що у лютому 2024 року Нацбанк оштрафував "Укрпошту" на 17,39 млн грн за неналежну організацію фінансового моніторингу.



"У березні 2026 року компанія отримала штраф 255 тис. грн за несвоєчасне надання регулятору запитуваних інформації та документів, у травні - 1,7 млн грн за недоліки в корпоративному управлінні, внутрішньому контролі та управлінні ризиками", - розповідає НБУ.



Останній штраф "Укрпошта" отримала цього місяця - 2,54 млн грн за порушення під час проведення платіжних операцій, еквайрингу та роботи з інформацією, що становить таємницю надавача платіжних послуг. Одночасно компанія отримала письмове застереження.



Нагадаємо, "Укрпошта" має можливість утворити власний банк, проте вона забере при цьому частину клієнтів у державних "Ощадбанку” та "Приватбанку”. Це зумовлює конфлікт поштового оператора із Нацбанком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти"професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва протягом п'яти днів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного банку.Нацбанк перевірив роботу Смілянського через систематичні порушення "Укрпошти" протягом 2023-2026 років. Спеціальна комісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань законодавства та досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг."За цей період регулятор кілька разів застосовував до АТ "УКРПОШТА" заходи впливу (письмові застереження та штрафи) у зв’язку з порушеннями у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також через недоліки в системі управління ризиками та внутрішнього контролю", - йдеться у заяві НБУ.Тепер наглядова рада "Укрпошти" має впродовж двох місяців знайти та призначити нового керівника, який відповідатиме всім вимогам регулятора.В НБУ зазначили, що у лютому 2024 року Нацбанк оштрафував "Укрпошту" на 17,39 млн грн за неналежну організацію фінансового моніторингу."У березні 2026 року компанія отримала штраф 255 тис. грн за несвоєчасне надання регулятору запитуваних інформації та документів, у травні - 1,7 млн грн за недоліки в корпоративному управлінні, внутрішньому контролі та управлінні ризиками", - розповідає НБУ.Останній штраф "Укрпошта" отримала цього місяця - 2,54 млн грн за порушення під час проведення платіжних операцій, еквайрингу та роботи з інформацією, що становить таємницю надавача платіжних послуг. Одночасно компанія отримала письмове застереження.Нагадаємо, "Укрпошта" має можливість утворити власний банк, проте вона забере при цьому частину клієнтів у державних "Ощадбанку” та "Приватбанку”. Це зумовлює конфлікт поштового оператора із Нацбанком.

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