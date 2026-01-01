Збив на смерть військового: суд на Волині звільнив від покарання водія





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Як йдеться у вироку від 19 червня, аварія сталася вночі 23 грудня 2025 року поблизу села Дерно Луцького району. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Crafter збив 34-річного військовослужбовця, який перебував на проїзній частині дороги сполученням Устилуг – Луцьк – Рівне.



Після зіткнення обвинувачений втік, а поліція оголосила його в розшук. Водночас потерпілий загинув на місці події від численних травм. Згідно з висновком експертизи, причиною його смерті стала поєднана тупа травма тіла з множинними переломами кісток та пошкодженнями внутрішніх органів.



У суді водій мікроавтобуса повністю визнав свою провину, розкаявся та просив суворо його не карати.



Родичі загиблого на судове засідання не прийшли, однак подали заяви з проханням розглянути справу без їхньої участі. Вони повідомили, що обвинувачений відшкодував завдану матеріальну та моральну шкоду, та попросили не призначати йому реальне покарання.



Суд врахував молодий вік обвинуваченого, відсутність попередніх судимостей, визнання вини та відшкодування збитків потерпілим. Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці) та призначили один рік позбавлення волі. Водночас покарання йому замінили на рік іспитового строку. З обвинуваченого також стягнуть майже 25 тис. грн витрат на проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ківерцівський районний суд визнав винним водія мікроавтобуса, який на смерть збив військовослужбовця та залишив місце ДТП. За скоєне обвинуваченому призначили один рік увʼязнення, однак реальне покарання замінили на іспитовий термін.Про це пише zaxid.net Як йдеться у вироку від 19 червня, аварія сталася вночі 23 грудня 2025 року поблизу села Дерно Луцького району. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Crafter збив 34-річного військовослужбовця, який перебував на проїзній частині дороги сполученням Устилуг – Луцьк – Рівне.Після зіткнення обвинувачений втік, а поліція оголосила його в розшук. Водночас потерпілий загинув на місці події від численних травм. Згідно з висновком експертизи, причиною його смерті стала поєднана тупа травма тіла з множинними переломами кісток та пошкодженнями внутрішніх органів.У суді водій мікроавтобуса повністю визнав свою провину, розкаявся та просив суворо його не карати.Родичі загиблого на судове засідання не прийшли, однак подали заяви з проханням розглянути справу без їхньої участі. Вони повідомили, що обвинувачений відшкодував завдану матеріальну та моральну шкоду, та попросили не призначати йому реальне покарання.Суд врахував молодий вік обвинуваченого, відсутність попередніх судимостей, визнання вини та відшкодування збитків потерпілим. Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці) та призначили один рік позбавлення волі. Водночас покарання йому замінили на рік іспитового строку. З обвинуваченого також стягнуть майже 25 тис. грн витрат на проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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