У лікарні помер воїн з Волині Василь Сіжук

Помер військовослужбовецьіз села Підманове, 14 січня 1978 року народження.Про це повідомили у Шацькій громаді."Із початком повномасштабного вторгнення Василь Сіжук був мобілізований до Українського війська. З 21 липня 2023 року боронив нашу державу у складі військової частини А7294. 23 червня 2026 року воїн помер у лікарні внаслідок ускладнень після операції.У скорботі за померлим захисником залишилися дружина, двоє дітей, батьки, рідні та близькі.Шацька селищна рада та жителі громади висловлюють щирі співчуття родині, друзям і побратимам Василя Сіжука. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час прибуття місії «на щиті» та чин похорону буде повідомлено додатково.