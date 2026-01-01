У лікарні помер воїн з Волині Василь Сіжук
Сьогодні, 13:47
Помер військовослужбовець Сіжук Василь Іванович із села Підманове, 14 січня 1978 року народження.
Про це повідомили у Шацькій громаді.
"Із початком повномасштабного вторгнення Василь Сіжук був мобілізований до Українського війська. З 21 липня 2023 року боронив нашу державу у складі військової частини А7294. 23 червня 2026 року воїн помер у лікарні внаслідок ускладнень після операції.
У скорботі за померлим захисником залишилися дружина, двоє дітей, батьки, рідні та близькі.
Шацька селищна рада та жителі громади висловлюють щирі співчуття родині, друзям і побратимам Василя Сіжука. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час прибуття місії «на щиті» та чин похорону буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Шацькій громаді.
"Із початком повномасштабного вторгнення Василь Сіжук був мобілізований до Українського війська. З 21 липня 2023 року боронив нашу державу у складі військової частини А7294. 23 червня 2026 року воїн помер у лікарні внаслідок ускладнень після операції.
У скорботі за померлим захисником залишилися дружина, двоє дітей, батьки, рідні та близькі.
Шацька селищна рада та жителі громади висловлюють щирі співчуття родині, друзям і побратимам Василя Сіжука. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час прибуття місії «на щиті» та чин похорону буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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