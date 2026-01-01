Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна з Волині Олександра Шевченка
Сьогодні, 14:46
24 червня Ковельська громада буде прощатися із Захисником, для якого Ковель став рідним містом. На жаль, він повертається до нього «на щиті». Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Шевченка Олександра Руслановича (22.09.1990 р.н.), який вважався зниклим безвісти.
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
"Навідник 3-го штурмового відділення 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0224 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Прощання з воїном відбудеться у середу, 24 червня, за таким порядком:
12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану;
13:00 – служба в Свято-Воскресенському соборі.
Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
"Навідник 3-го штурмового відділення 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0224 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Прощання з воїном відбудеться у середу, 24 червня, за таким порядком:
12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану;
13:00 – служба в Свято-Воскресенському соборі.
Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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