ЗСУ знищили залізничний міст через Північнокримський канал





Про це ССО написали у Threads, повідомляє



«Вибачте, але у нас тут офіційно-термінове: залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує — ССО! Перший пішов», — йдеться в заяві військових.



Уночі проти 23 червня Крим атакували безілотники. Місцеві Telegram-канали писали про пожежу в районі електричної підстанції біля села Миколаївка Совєтського району, а також пожежу на залізничній станції «Південна» в Керчі.



Окрім того, із посиланням на дані супутникової зйомки писали про пожежі біля Джанкою, у місцях дислокації окупантів на Арабатській стрілці, а також у Сімферополі.



Ця атака стала черговою за кілька днів: 21 червня президент України заявляв, що українські дрони уразили об’єкти по обидва боки Кримського мосту — морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні й нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.



А 18 червня дрони Сил спеціальних операцій вже заявляли про ураження залізничного мосту через Північнокримський канал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал у Криму.Про це ССО написали у Threads, повідомляє Громадське «Вибачте, але у нас тут офіційно-термінове: залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує — ССО! Перший пішов», — йдеться в заяві військових.Уночі проти 23 червня Крим атакували безілотники. Місцеві Telegram-канали писали про пожежу в районі електричної підстанції біля села Миколаївка Совєтського району, а також пожежу на залізничній станції «Південна» в Керчі.Окрім того, із посиланням на дані супутникової зйомки писали про пожежі біля Джанкою, у місцях дислокації окупантів на Арабатській стрілці, а також у Сімферополі.Ця атака стала черговою за кілька днів: 21 червня президент України заявляв, що українські дрони уразили об’єкти по обидва боки Кримського мосту — морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні й нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.А 18 червня дрони Сил спеціальних операцій вже заявляли про ураження залізничного мосту через Північнокримський канал.

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