У Кремлі раптом заговорили про відновлення переговорів з Україною





Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє



"Росія готова відновити переговори з Україною з тої точки, на якій вони зупинились", - сказав Лавров.



Також глава російського МЗС заявив, що переговори в Алясці могли бути задуманими, щоб "виграти час для озброєння" української армії.



Крім того, він сказав, що зараз ЄС нібито "накачує" Україну грошима і озброєннями.



Не оминув Лавров критикою і США. Він звинуватив адміністрацію Трампа в посиленні санкцій, а також в тому, що всі заяви після переговорів на Алясці були забуті.



"Крім продовження всіх байденівських санкцій, вже прийнято чималий пакет санкцій адміністрації Трампа проти Росії", - сказав він.



"США відступають від претензій на роль об'єктивного посередника в російсько-українській війні та вимагають негайного припинення вогню", - йдеться у заяві.



Останній раунд тристоронніх переговорів між Україною, РФ і США відбувся 17-18 лютого 2026 року в Женеві. Наступна зустріч була запланована на 5 березня в Абу-Дабі, але її відклали, після чого нову дату не визначили.



Нагадаємо, після погроз масованих ударів по Україні в Москві раптово заговорили про перевагу дипломатії.



Тим часом напруга між Києвом і Мінськом зростає. Кремль відреагував на ультиматум президента України Володимира Зеленського до Лукашенка - речник глави Кремля Дмитро Пєсков назвав його "підбурюванням до продовження війни".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Росії заговорили про можливість відновлення переговорів з Україною.Про це заявив голова МЗС Росії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ."Росія готова відновити переговори з Україною з тої точки, на якій вони зупинились", - сказав Лавров.Також глава російського МЗС заявив, що переговори в Алясці могли бути задуманими, щоб "виграти час для озброєння" української армії.Крім того, він сказав, що зараз ЄС нібито "накачує" Україну грошима і озброєннями.Не оминув Лавров критикою і США. Він звинуватив адміністрацію Трампа в посиленні санкцій, а також в тому, що всі заяви після переговорів на Алясці були забуті."Крім продовження всіх байденівських санкцій, вже прийнято чималий пакет санкцій адміністрації Трампа проти Росії", - сказав він."США відступають від претензій на роль об'єктивного посередника в російсько-українській війні та вимагають негайного припинення вогню", - йдеться у заяві.Останній раунд тристоронніх переговорів між Україною, РФ і США відбувся 17-18 лютого 2026 року в Женеві. Наступна зустріч була запланована на 5 березня в Абу-Дабі, але її відклали, після чого нову дату не визначили.Нагадаємо, після погроз масованих ударів по Україні в Москві раптово заговорили про перевагу дипломатії.Тим часом напруга між Києвом і Мінськом зростає. Кремль відреагував на ультиматум президента України Володимира Зеленського до Лукашенка - речник глави Кремляназвав його "підбурюванням до продовження війни".

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