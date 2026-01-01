У Кремлі раптом заговорили про відновлення переговорів з Україною

У Кремлі раптом заговорили про відновлення переговорів з Україною
У Росії заговорили про можливість відновлення переговорів з Україною.

Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Росія готова відновити переговори з Україною з тої точки, на якій вони зупинились", - сказав Лавров.

Також глава російського МЗС заявив, що переговори в Алясці могли бути задуманими, щоб "виграти час для озброєння" української армії.

Крім того, він сказав, що зараз ЄС нібито "накачує" Україну грошима і озброєннями.

Не оминув Лавров критикою і США. Він звинуватив адміністрацію Трампа в посиленні санкцій, а також в тому, що всі заяви після переговорів на Алясці були забуті.

"Крім продовження всіх байденівських санкцій, вже прийнято чималий пакет санкцій адміністрації Трампа проти Росії", - сказав він.

"США відступають від претензій на роль об'єктивного посередника в російсько-українській війні та вимагають негайного припинення вогню", - йдеться у заяві.

Останній раунд тристоронніх переговорів між Україною, РФ і США відбувся 17-18 лютого 2026 року в Женеві. Наступна зустріч була запланована на 5 березня в Абу-Дабі, але її відклали, після чого нову дату не визначили.

Нагадаємо, після погроз масованих ударів по Україні в Москві раптово заговорили про перевагу дипломатії.

Тим часом напруга між Києвом і Мінськом зростає. Кремль відреагував на ультиматум президента України Володимира Зеленського до Лукашенка - речник глави Кремля Дмитро Пєсков назвав його "підбурюванням до продовження війни".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ знищили залізничний міст через Північнокримський канал
Сьогодні, 14:09
У лікарні помер воїн з Волині Василь Сіжук
Сьогодні, 13:47
У Кремлі раптом заговорили про відновлення переговорів з Україною
Сьогодні, 13:13
Збив на смерть військового: суд на Волині звільнив від покарання водія
Сьогодні, 12:59
«Укрпошту» зобов'язали звільнити Смілянського, НБУ дав на це 5 днів
Сьогодні, 12:26
Медіа
відео
1/8