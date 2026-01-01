Смертельна аварія на Волині: 27-річна водійка з’їхала в кювет та зіткнулась з деревом
Сьогодні, 11:06
У Ковельському районі внаслідок ДТП загинула водійка легковика.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія сталася учора, близько 19:30, між населеними пунктами Шменьки та Ратне.
Встановлено, що 27-річна жителька Ковельського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку, з’їхала в кювет та зіткнулась з деревом.
Внаслідок автопригоди водійку із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Попри зусилля медиків, жінка від отриманих травм померла.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія сталася учора, близько 19:30, між населеними пунктами Шменьки та Ратне.
Встановлено, що 27-річна жителька Ковельського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку, з’їхала в кювет та зіткнулась з деревом.
Внаслідок автопригоди водійку із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Попри зусилля медиків, жінка від отриманих травм померла.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Смертельна аварія на Волині: 27-річна водійка з’їхала в кювет та зіткнулась з деревом
Сьогодні, 11:06