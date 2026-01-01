Смертельна аварія на Волині: 27-річна водійка з’їхала в кювет та зіткнулась з деревом





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Аварія сталася учора, близько 19:30, між населеними пунктами Шменьки та Ратне.



Встановлено, що 27-річна жителька Ковельського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку, з’їхала в кювет та зіткнулась з деревом.



Внаслідок автопригоди водійку із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Попри зусилля медиків, жінка від отриманих травм померла.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі внаслідок ДТП загинула водійка легковика.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія сталася учора, близько 19:30, між населеними пунктами Шменьки та Ратне.Встановлено, що 27-річна жителька Ковельського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку, з’їхала в кювет та зіткнулась з деревом.Внаслідок автопригоди водійку із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Попри зусилля медиків, жінка від отриманих травм померла.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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