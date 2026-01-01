Смертельна аварія на Волині: 27-річна водійка з’їхала в кювет та зіткнулась з деревом

Смертельна аварія на Волині: 27-річна водійка з’їхала в кювет та зіткнулась з деревом
У Ковельському районі внаслідок ДТП загинула водійка легковика.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталася учора, близько 19:30, між населеними пунктами Шменьки та Ратне. 

Встановлено, що 27-річна жителька Ковельського району, керуючи автомобілем  Volkswagen, не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку, з’їхала в кювет та зіткнулась з деревом.

Внаслідок автопригоди водійку із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Попри зусилля медиків, жінка від отриманих травм померла. 

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.


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Теги: Волинь, ДТП
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