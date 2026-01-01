У посольстві росії «пояснили» Навроцькому, хто був жертвами Волинської трагедії

Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Однак російські дипломати дещо "зауважили" у заяві польського лідера.



Про це повідомляє



В опублікованому у соцмережах повідомленні посольство росії посилалось на аргументи Кароля Навроцького щодо історичного контексту, пов'язаного зі "злочинами" ОУН-УПА.



Дипломати зазначили, що жертвами українських націоналістів під час подій на Волині 1943 – 1944 років були переважно етнічні поляки, однак стверджували, що "технічно" вони були громадянами Радянського Союзу.



"Але з 1 листопада 1939 року вони були громадянами СРСР. Після поразки Польщі в результаті агресії нацистської Німеччини у вересні 1939 року Західна Україна увійшла до складу СРСР, з її возз'єднанням з Українською РСР", – написали російські дипломати.



Заяву російського посольства також поширила речниця МЗС Росії марія захарова.



Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла. Причиною він назвав присвоєння одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесного найменування імені Героїв УПА.



З останнього, що відомо, віцемаршалок Сенату Польщі Міхал Камінський заявив про намір відмовитись від двох державних нагород України на знак протесту проти дій українських політиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посольство росії у Польщі опублікувало рішенняпро позбавленняордена Білого Орла. Однак російські дипломати дещо "зауважили" у заяві польського лідера.Про це повідомляє 24 канал , посилаючись на Polsat News.В опублікованому у соцмережах повідомленні посольство росії посилалось на аргументи Кароля Навроцького щодо історичного контексту, пов'язаного зі "злочинами" ОУН-УПА.Дипломати зазначили, що жертвами українських націоналістів під час подій на Волині 1943 – 1944 років були переважно етнічні поляки, однак стверджували, що "технічно" вони були громадянами Радянського Союзу."Але з 1 листопада 1939 року вони були громадянами СРСР. Після поразки Польщі в результаті агресії нацистської Німеччини у вересні 1939 року Західна Україна увійшла до складу СРСР, з її возз'єднанням з Українською РСР", – написали російські дипломати.Заяву російського посольства також поширила речниця МЗС Росії марія захарова.Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла. Причиною він назвав присвоєння одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесного найменування імені Героїв УПА.З останнього, що відомо, віцемаршалок Сенату Польщі Міхал Камінський заявив про намір відмовитись від двох державних нагород України на знак протесту проти дій українських політиків.

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