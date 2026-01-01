На Запоріжжі загинув воїн з Волині Анатолій Кривош

Ще одне людське життя обірвала жорстока війна... Важка, невимовно болісна новина знову сколихнула нашу громаду – сумна звістка про втрату прийшла у село Раків Ліс.Про це повідомили у Камінь-Каширській територіальній громаді."21 червня 2026 року в районі населеного пункту Комишуваха Запорізької області під час виконання бойового завдання загинув Анатолій Миколайович Кривош, 1983 року народження. Мужній Захисник боронив рідну Україну від російських окупантів майже з перших днів повномасштабного вторгнення – він став на захист Держави 1 березня 2022 року і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові", - йдеться у дописі.Інформацію про час зустрічі скорботного кортежу та чин похорону повідомимо згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.