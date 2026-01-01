На Запоріжжі загинув воїн з Волині Анатолій Кривош
Сьогодні, 20:35
Ще одне людське життя обірвала жорстока війна... Важка, невимовно болісна новина знову сколихнула нашу громаду – сумна звістка про втрату прийшла у село Раків Ліс.
Про це повідомили у Камінь-Каширській територіальній громаді.
"21 червня 2026 року в районі населеного пункту Комишуваха Запорізької області під час виконання бойового завдання загинув Анатолій Миколайович Кривош, 1983 року народження. Мужній Захисник боронив рідну Україну від російських окупантів майже з перших днів повномасштабного вторгнення – він став на захист Держави 1 березня 2022 року і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові", - йдеться у дописі.
Інформацію про час зустрічі скорботного кортежу та чин похорону повідомимо згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Камінь-Каширській територіальній громаді.
"21 червня 2026 року в районі населеного пункту Комишуваха Запорізької області під час виконання бойового завдання загинув Анатолій Миколайович Кривош, 1983 року народження. Мужній Захисник боронив рідну Україну від російських окупантів майже з перших днів повномасштабного вторгнення – він став на захист Держави 1 березня 2022 року і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові", - йдеться у дописі.
Інформацію про час зустрічі скорботного кортежу та чин похорону повідомимо згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Запоріжжі загинув воїн з Волині Анатолій Кривош
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 22 червня
Сьогодні, 20:00
Завтра у Луцьку прощатимуться з двома воїнами Дмитром Лавренчуком та Олександром Горбачем
Сьогодні, 19:07
Для загрози з Білорусі росії потрібно залучити 70 тисяч військових, — командувач НГУ
Сьогодні, 18:08