На Запоріжжі загинув воїн з Волині Анатолій Кривош

На Запоріжжі загинув воїн з Волині Анатолій Кривош
Ще одне людське життя обірвала жорстока війна... Важка, невимовно болісна новина знову сколихнула нашу громаду – сумна звістка про втрату прийшла у село Раків Ліс.

Про це повідомили у Камінь-Каширській територіальній громаді.

"21 червня 2026 року в районі населеного пункту Комишуваха Запорізької області під час виконання бойового завдання загинув Анатолій Миколайович Кривош, 1983 року народження. Мужній Захисник боронив рідну Україну від російських окупантів майже з перших днів повномасштабного вторгнення – він став на захист Держави 1 березня 2022 року і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові", - йдеться у дописі.

Інформацію про час зустрічі скорботного кортежу та чин похорону повідомимо згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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Теги: Анатолій Кривош, війна, загибель, Запоріжжя, втрата, смерть, Волинь, Камінь-Каширський
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