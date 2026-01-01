Завтра у Луцьку прощатимуться з двома воїнами Дмитром Лавренчуком та Олександром Горбачем

У вівторок, 23 червня, відбудеться прощання з ГероямитаПро це повідомили у Луцькій міській раді."Лавренчук Дмитро Миколайович (02.03.1992 року народження) загинув 13 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області.Горбач Олександр Олександрович (18.03.1995 року народження) загинув 28 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Садки Сумської області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що чин похорону військовослужбовців відбудеться 23 червня у кафедральному соборі Святої Трійці об 11.00 год."О 09.50 год. тіло Дмитра Лавренчука траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вул. Олени Пчілки 18, а опісля до собору.О 10.30 год. тіло військовослужбовця Олександра Горбача траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до собору", - розповіли у міській раді.Поховають захисників у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гаразджа.