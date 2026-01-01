Росіяни атакували одне з виробництв українського розробника дронів «Генерал Черешня»





Про це повідомила сама компанія та її засновник Ярослав Гришин, пише



Серед співробітників постраждалих немає. У компанії кажуть, що були готові до таких подій, адже «розуміємо, у якій реальності працюємо».



«Залізо і техніка — це відновлюваний ресурс, а люди — ні. Саме тому ми щасливі, що наші всі співробітники живі та здорові», — кажуть у підприємстві «Генерал Черешня».



Зараз компанія продовжує оцінювати результати завданих збитків. «Виробництво “Генерал Черешня” не зупиняється — попри російські атаки», — додали там.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська рф ударили по одному з виробництв української компанії «Генерал Черешня», яка спеціалізується на розробці дронів.Про це повідомила сама компанія та її засновник, пише Громадське Серед співробітників постраждалих немає. У компанії кажуть, що були готові до таких подій, адже «розуміємо, у якій реальності працюємо».«Залізо і техніка — це відновлюваний ресурс, а люди — ні. Саме тому ми щасливі, що наші всі співробітники живі та здорові», — кажуть у підприємстві «Генерал Черешня».Зараз компанія продовжує оцінювати результати завданих збитків. «Виробництво “Генерал Черешня” не зупиняється — попри російські атаки», — додали там.

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