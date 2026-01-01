Новий очільник БЕБ на Волині: стартував відбір кандидатів

Олександр Цивінський.



Як повідомив очільник відомства у телеграм-каналі в понеділок, пропонуються посади керівників семи територіальних управлінь БЕБ: Вінницької, Волинської, Закарпатської, Київської, Львівської, Полтавської областей та міста Києва.



Нагадаємо,



Раніше журналісти Bihus.Info писали також, що



"Ми шукаємо не просто керівників. Ми шукаємо лідерів. Людей, які готові брати на себе відповідальність у складних умовах, вести за собою команду, ухвалювати непрості рішення, досягати результату та відповідати не лише за власні дії, а й за роботу своїх підлеглих. І не важливо, де ви здобули цей досвід: у держсекторі чи бізнесі. Нам потрібні професіонали, які готові працювати для країни", - зазначив Цивінський.



Згідно з опублікованою ним інформацією, кандидати на зазначені посади повинні мати вищу юридичну та/або економічну освіту та не менше 5-ти років досвіду на керівних посадах. Також кандидати на посади мають володіти вільно володіти українською мовою (мати відповідний сертифікат). Керівникам ТУ пропонується оклад від 50,7 тис. грн до 73 тис. грн та бронювання для військовозобов’язаних.



Подати документи для участі у конкурсах на вакансії можна до 18:00 3 липня поточного року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бюро економічної безпеки України (БЕБ) оголосило конкурси на заміщення посад керівників семи територіальних управлінь (ТУ) відомства, повідомив директор бюроЯк повідомив очільник відомства у телеграм-каналі в понеділок, пропонуються посади керівників семи територіальних управлінь БЕБ: Вінницької,, Закарпатської, Київської, Львівської, Полтавської областей та міста Києва.Нагадаємо, після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна Раніше журналістиписали також, що родина заступника керівниці волинського БЕБ Сергія Журавльова володіє дорогими автомобілями та елітною нерухомістю . Частину статків він пояснював допомогою батька з російським паспортом, який проживає на окупованій території."Ми шукаємо не просто керівників. Ми шукаємо лідерів. Людей, які готові брати на себе відповідальність у складних умовах, вести за собою команду, ухвалювати непрості рішення, досягати результату та відповідати не лише за власні дії, а й за роботу своїх підлеглих. І не важливо, де ви здобули цей досвід: у держсекторі чи бізнесі. Нам потрібні професіонали, які готові працювати для країни", - зазначив Цивінський.Згідно з опублікованою ним інформацією, кандидати на зазначені посади повинні мати вищу юридичну та/або економічну освіту та не менше 5-ти років досвіду на керівних посадах. Також кандидати на посади мають володіти вільно володіти українською мовою (мати відповідний сертифікат). Керівникам ТУ пропонується оклад від 50,7 тис. грн до 73 тис. грн та бронювання для військовозобов’язаних.

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