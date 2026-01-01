Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна

Лариса Ревіна звільнилася з посади.



Про це інтернет-виданню



За інформацією видання, останнім робочим днем Ревіної на цій посаді була середа, 18 березня. Водночас на сайті Бюро економічної безпеки України в розділі про керівництво ТУ БЕБ у Волинській області інформацію поки не оновили.



Звільнення відбулося на тлі резонансного журналістського розслідування, яке нещодавно оприлюднили журналісти Bihus.Info. У сюжеті йдеться про те, що



Зокрема, у 2022 році мати Ревіної, яка раніше працювала у відділі освіти Локачинської районної адміністрації, стала співвласницею ТОВ «ПВ Гефест». Компанія займається оптовою торгівлею пальним. Для ведення такої діяльності необхідна ліцензія, яку видає Державна податкова служба — структура, де на той момент працювала Ревіна.



Активне зростання компанії припало вже на період, коли Ревіна перейшла на роботу до Бюро економічної безпеки — органу, який, зокрема, здійснює контроль за ринком пального в регіоні.



У коментарі журналістам посадовиця заявила, що не має жодного відношення до бізнесу матері:



«Про ці факти я повідомляла. Є накази про потенційний конфлікт інтересів, і жодного відношення до ведення цього бізнесу і консультування діяльності я не маю».



За словами Ревіної, допомагає матері її брат Сергій Ривачук, який є підприємцем і займається вантажними перевезеннями. Водночас серед видів діяльності його бізнесу, за даними реєстрів, є також торгівля тютюновими виробами — ще один напрям, що перебуває у сфері контролю БЕБ.



Журналісти також виявили судову постанову 2020 року, у якій фігурує Ривачук. Тоді правоохоронці затримали вантаж із 48 тисячами пачок цигарок без документів. Сама Ревіна зазначила, що дізналася про цей випадок від журналістів і не може його коментувати.



Вона також наголосила, що не цікавиться діяльністю брата:



«Він є ФОПом, він є директором компанії, але я не запитую його про те, чим він займається, з ким він має укладені договори про постачання чи надання послуг перевезень».



Водночас у телефонних сервісах користувачі підписують Ривачука як «Сергій Табак», «Сергей Сигарети ОПТ», «Сергій цигарки рівне» та подібними іменами.





