68-річна мати керівниці БЕБ на Волині заробляє на паливі мільйони – розслідування Bihus.Info

Лариси Ревіної стала співвласницею паливного бізнесу. Компанія зі старту почала приносити мільйонні прибутки і попри те, що моніторинг ринку пального в регіоні є основним для БЕБ, про діяльність матері Ревіна, з її слів, майже нічого не знає.



Про це йдеться в



Лариса Ревіна стала заступницею керівника ТУ БЕБ на Волині у 2023 році, а згодом очолила це управління. До цього жінка тривалий час працювала в Державній податковій службі. У 2022 її мати, яка раніше працювала у відділі освіти Локачинської районної адміністрації на Волині, стала співвласницею ТОВ «ПВ Гефест».



Фірма займається продажем пального оптом. Для того щоб здійснювати таку діяльність, потрібна ліцензія, яку видає Державна податкова служба, де на той момент і працювала Ревіна. Ріст і масштабування «ПВ Гефест» припав вже на період, коли Ревіна перейшла на роботу в БЕБ – чи не головний в паливних справах регіону орган.





В коментарі журналістам Bihus.Info керівниця волинського управління БЕБ запевнила, що не має жодного відношення до бізнесу матері:



«Про ці факти я повідомляла. Є накази про потенційний конфлікт інтересів, і жодного відношення до ведення цього бізнесу і консультування діяльності я не маю».



За словами Ревіної, допомагає матері її брат Сергій Ривачук. Він також є підприємцем і керує компанією, що займається вантажними перевезеннями. Серед видів діяльності цього бізнесу, за даними реєстрів, є торгівля також і тютюновими виробами, обіг яких є другим основним напрямком роботи БЕБ в області.



Журналісти Bihus.Info також знайшли судову постанову 2020 року, у якій фігурує Ривачук. Тоді правоохоронці затримали вантаж із 48 тисячами пачок цигарок без документів. Сама Ревіна стверджує, що про цей випадок дізналася від журналістів і не може коментувати дії брата чи правоохоронних органів. Про те, чим займається брат, керівниця ТУ БЕБ на Волині не знає.



«Він є ФОПом, він є директором компанії, але я не запитую його про те, чим він займається, з ким він має укладені договори про постачання чи надання послуг перевезень».



При цьому в одному з телефонних сервісів абоненти підписують Ривачука як «Сергій Табак», «Сергей Сигарети ОПТ», «Сергій цигарки рівне», «Сергій Сігарети».











