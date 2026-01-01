Із 1 квітня у Луцьку почнуть приймати заяви у перший клас

У Луцькій громаді з квітня розпочнеться прийом заяв на зарахування дітей до першого класу. Подати документи можна і онлайн, і фізично у школі.

Нагадаємо, в Україні працює Інформаційна система управління освітою — ІСУО (і: Інформаційна система управління освітою), за допомогою якої заяву про вступ та необхідні документи можна подати дистанційно.

Перший етап подачі триватиме два місяці, розповів у коментарі misto.media директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

З 1 квітня до 1 червня батьки можуть подати документи особисто. Для цього потрібно:

прийти до закладу освіти;

написати заяву;

подати необхідні документи.

Після завершення основного етапу передбачена перерва з 1 до 15 червня. У цей проміжок, за потреби, у школах можуть проводити жеребкування, якщо кількість заяв перевищить кількість місць у класах.

«Приміром, якщо школа планує набрати 3–4 класи, а заяв більше, ніж передбачено місць, тоді відбувається жеребкування серед дітей, які не мають першочергового права на зарахування», — пояснив Бондар.

Станом на сьогодні у школах громади не виникало потреби у такій процедурі, зазначив він.

З 15 червня до 1 вересня продовжать прийом заяв на вільні місця.

До слова, набір може тривати і після початку навчального року. Орієнтовно до 5 вересня, коли остаточно формують класи.

Які документи потрібні

Батькам або опікунам потрібно підготувати:

заяву про зарахування дитини (шаблон надає школа);

копію свідоцтва про народження дитини;

медичну довідку форми № 086-1/о;

копію карти щеплень.

Якщо дитина має першочергове право на зарахування, потрібно також подати документи, що це підтверджують:

довідку про місце проживання;

документ про навчання старших братів або сестер у цій школі;

довідку про роботу батьків у закладі освіти.

Також першочергове право на зарахування мають діти військовослужбовців і ветеранів.

