Із 1 квітня у Луцьку почнуть приймати заяви у перший клас





Нагадаємо, в Україні працює Інформаційна система управління освітою — ІСУО (і: Інформаційна система управління освітою), за допомогою якої заяву про вступ та необхідні документи можна подати дистанційно.



Перший етап подачі триватиме два місяці, розповів у коментарі Віталій Бондар.



З 1 квітня до 1 червня батьки можуть подати документи особисто. Для цього потрібно:



прийти до закладу освіти;



написати заяву;



подати необхідні документи.



Після завершення основного етапу передбачена перерва з 1 до 15 червня. У цей проміжок, за потреби, у школах можуть проводити жеребкування, якщо кількість заяв перевищить кількість місць у класах.



«Приміром, якщо школа планує набрати 3–4 класи, а заяв більше, ніж передбачено місць, тоді відбувається жеребкування серед дітей, які не мають першочергового права на зарахування», — пояснив Бондар.



Станом на сьогодні у школах громади не виникало потреби у такій процедурі, зазначив він.



З 15 червня до 1 вересня продовжать прийом заяв на вільні місця.



До слова, набір може тривати і після початку навчального року. Орієнтовно до 5 вересня, коли остаточно формують класи.



Які документи потрібні



Батькам або опікунам потрібно підготувати:



заяву про зарахування дитини (шаблон надає школа);



копію свідоцтва про народження дитини;



медичну довідку форми № 086-1/о;



копію карти щеплень.



Якщо дитина має першочергове право на зарахування, потрібно також подати документи, що це підтверджують:



довідку про місце проживання;



документ про навчання старших братів або сестер у цій школі;



довідку про роботу батьків у закладі освіти.



Також першочергове право на зарахування мають діти військовослужбовців і ветеранів.

