На Волині зловили 12 паліїв сухої трави: що загрожує порушникам
Сьогодні, 12:02
На Волині упродовж минулої доби виявили 12 осіб, які продовжують підпалювати суху траву.
Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС в області.
Попри застереження, волиняни продовжують палити суху траву на присадибних ділянках та відкритих територіях. Лише за минулу добу, 12 березня, в області зафіксовано 14 пожеж на відкритих територіях.
Горіло в усіх районах Волині, загальна площа — понад 10 га.
На місцях працювали підрозділи ДСНС, місцеві пожежні команди та добровольці. На щастя, обійшлося без жертв.
Рятувальники та офіцери громад переходять від попереджень до реальних санкцій. За результатами рейдів та моніторингу ситуації:
• на 12 осіб складено адміністративні протоколи за порушення правил пожежної безпеки та випалювання сухої рослинності.
• 7 осіб були виявлені безпосередньо на місці виникнення пожеж.
• ще 5 порушників зафіксували під час профілактичного моніторингу екосистем.
Довідково:
Спалювання сухої трави, листя чи очерету - це злочин, за який передбачено штраф від 3 060 до 6 120 грн. В умовах воєнного стану такі дії можуть розцінюватися як додаткове навантаження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
