На Волині зловили 12 паліїв сухої трави: що загрожує порушникам

На Волині упродовж минулої доби виявили 12 осіб, які продовжуютьПро це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС в області.Попри застереження, волиняни продовжують палити суху траву на присадибних ділянках та відкритих територіях. Лише за минулу добу, 12 березня, в області зафіксовано 14 пожеж на відкритих територіях.Горіло в усіх районах Волині, загальна площа — понад 10 га.На місцях працювали підрозділи ДСНС, місцеві пожежні команди та добровольці. На щастя, обійшлося без жертв.Рятувальники та офіцери громад переходять від попереджень до реальних санкцій. За результатами рейдів та моніторингу ситуації:• на 12 осіб складено адміністративні протоколи за порушення правил пожежної безпеки та випалювання сухої рослинності.• 7 осіб були виявлені безпосередньо на місці виникнення пожеж.• ще 5 порушників зафіксували під час профілактичного моніторингу екосистем.