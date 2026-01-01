На Волині погасили понад 10 загорянь сухостою. ФОТО

Волиняни вперто продовжують палити сухостій, гілля і торішню траву - і на відкритих територіях, і на власних подвір’ях.Лише за сьогодні диспетчери на лініях 101 зафіксували понад десяток таких загорянь у різних районах області. Водночас в області працювали моніторингові групи - деяких паліїв упіймали буквально на гарячому, - йдеться на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.Близько обіду пожежа сухої трави та чагарників спалахнула у селі Мала Глуша Камінь-Каширського району. Вогонь охопив площу близько 0,7 га. Рятувальники разом із вогнеборцями місцевої пожежної команди гасили пожежу понад півтори години. Жінку, яка розвела багаття, притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 77 ч.1 КУпАП.О 14:42 зайнялася суха рослинність у селі Боголюби Луцької громади. Вогонь поширився на площу близько 2 гектарів. Загоряння ліквідували рятувальники. Власника ділянки притягнуто до адмінвідповідальності за ст. 175 КУпАП.Увечері суха трава й чагарники горіли також на дачному масиві «Гірник» у Нововолинську та поблизу села Калинівка на Ковельщині.Кожен такий підпал - не просто чорні смуги на полях, це дим, яким дихають люди, це спопеліла земля, яка стала пусткою.