Угорщина повернула інкасаторські авто «Ощадбанку», але без грошей й золота





Про це повідомляє



Водночас готівка й банківські метали, які перевозилися в цих авто — $40 млн, €35 млн та 9 кг золота — залишаються утримуваними угорською стороною.



У банку повідомили, що разом із машинами повернули й частину особистих речей семи працівників інкасаторської бригади. Після передачі авто зафіксували пошкодження обладнання: юристи на місці задокументували несправності, а після повернення машин в Україну банк планує оцінити збитки.



Ощад наполягає на легальності здійснення перевезень у відповідності зі всіма нормами міжнародного права та законності своїх прав на вилучені грошові кошти і цінності.



Нагадаємо, в ніч з 5 на 6 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників Ощадбанку, і викрала гроші та цінності.



Угорщина передала Україні на кордоні 7 затриманих інкасаторів.



Національний банк рекомендував банкам, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей, скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування таких перевезень.

