Україна та Румунія збудують дві нові лінії електропередач, - Зеленський





Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив під час спільного з Президентом Румунії Нікушором Даном спілкування з медіа, передає



"Цими тижнями ми працюємо над розширенням транскордонної енергетичної співпраці. Важливо, що ми будуємо з Румунією дві нові лінії для постачання електрики. Робота починається і це те, що може підтримати наші регіони, зокрема Чернівецьку область. Це те, що дозволить Румунії стати сильніше з погляду гарантування енергетичної безпеки в нашій частині Європи. Це точно взаємовигідно для обох наших держав. Відповідний документ про будівництво інтерконекторів сьогодні також підписано", — зазначив він.



Зеленський уточнив, що йдеться про малий та великий інтерконектори, що впливає на терміни їхнього спорудження. Він зауважив, що сподівається, що перший вже побудують до кінця року.



Щодо великого інтерконектора, за попередніми оцінками його будівництво мало тривати до 5 років. Однак, за словами Президента, під час сьогоднішнього обговорення дійшли терміну в 2 роки.



Глава держави також поінформував, що під час зустрічі з румунськими політиками йшлося про імпорт до України американського скрапленого природного газу (LNG).



"Важливо, що всі країни, які на цьому шляху, допомагають — і серед них наш сусід, Румунія. Ми говоримо про великий об'єм. Безумовно, це стратегічне партнерство, тому що тим обсягом газу, який не буде використовувати Україна, ми зможемо допомагати іншим країнам. Для цього у нас є газосховище, тобто є де тримати (газ - ред.). І нам буде достатньо, й іншим країнам", — сказав він.



За його словами, сторони говорили про спільні розробки газових родовищ в Україні. Зеленський зауважив, що це — глобальний проєкт, бюрократичну підготовку до якого треба починати вже зараз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна та Румунія підписали документ про будівництво інтерконекторів, один із яких планують збудувати вже цього року.Про це глава державиповідомив під час спільного з Президентом Румуніїспілкування з медіа, передає Укрінформ "Цими тижнями ми працюємо над розширенням транскордонної енергетичної співпраці. Важливо, що ми будуємо з Румунією дві нові лінії для постачання електрики. Робота починається і це те, що може підтримати наші регіони, зокрема Чернівецьку область. Це те, що дозволить Румунії стати сильніше з погляду гарантування енергетичної безпеки в нашій частині Європи. Це точно взаємовигідно для обох наших держав. Відповідний документ про будівництво інтерконекторів сьогодні також підписано", — зазначив він.Зеленський уточнив, що йдеться про малий та великий інтерконектори, що впливає на терміни їхнього спорудження. Він зауважив, що сподівається, що перший вже побудують до кінця року.Щодо великого інтерконектора, за попередніми оцінками його будівництво мало тривати до 5 років. Однак, за словами Президента, під час сьогоднішнього обговорення дійшли терміну в 2 роки.Глава держави також поінформував, що під час зустрічі з румунськими політиками йшлося про імпорт до України американського скрапленого природного газу (LNG)."Важливо, що всі країни, які на цьому шляху, допомагають — і серед них наш сусід, Румунія. Ми говоримо про великий об'єм. Безумовно, це стратегічне партнерство, тому що тим обсягом газу, який не буде використовувати Україна, ми зможемо допомагати іншим країнам. Для цього у нас є газосховище, тобто є де тримати (газ - ред.). І нам буде достатньо, й іншим країнам", — сказав він.За його словами, сторони говорили про спільні розробки газових родовищ в Україні. Зеленський зауважив, що це — глобальний проєкт, бюрократичну підготовку до якого треба починати вже зараз.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію