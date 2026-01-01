Де на Волині відключатимуть світло 13 березня





Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:

підчерга 1.1:

20:30-22:00

підчерга 1.2:

20:30-22:00

підчерга 2.1:

17:00-20:30

підчерга 2.2:

17:00-20:30



Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

