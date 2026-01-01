Де на Волині відключатимуть світло 13 березня

Де на Волині відключатимуть світло 13 березня
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 13 березня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
20:30-22:00
підчерга 1.2:
20:30-22:00
підчерга 2.1:
17:00-20:30
підчерга 2.2:
17:00-20:30

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

