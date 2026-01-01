На Волині врятували собаку, який провалився під кригу
Сьогодні, 20:27
На Волині з крижаної води бійці ДСНС врятували собаку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Учора на лінію 101 надійшов двінок - на місцевій водоймі в місті Нововолинську собака провалився під кригу!
На місце події оперативно прибули рятувальники 5-ї міської державної-пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники у спеціальному костюмі та за допомогою рятувальної мотузки дістали знесиленого чотирилапого з води на берег.
Завдяки правильним і оперативним діям тварину вдалося врятувати — її життю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Учора на лінію 101 надійшов двінок - на місцевій водоймі в місті Нововолинську собака провалився під кригу!
На місце події оперативно прибули рятувальники 5-ї міської державної-пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники у спеціальному костюмі та за допомогою рятувальної мотузки дістали знесиленого чотирилапого з води на берег.
Завдяки правильним і оперативним діям тварину вдалося врятувати — її життю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де на Волині відключатимуть світло 13 березня
Сьогодні, 21:22
На Волині врятували собаку, який провалився під кригу
Сьогодні, 20:27
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 13 березня
Сьогодні, 20:00
Зупинилося серце ветерана війни з Волині Богдана Бабича
Сьогодні, 19:08