На Волині врятували собаку, який провалився під кригу

На Волині з крижаної води бійці ДСНС врятували собаку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Учора на лінію 101 надійшов двінок - на місцевій водоймі в місті Нововолинську собака провалився під кригу!

На місце події оперативно прибули рятувальники 5-ї міської державної-пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники у спеціальному костюмі та за допомогою рятувальної мотузки дістали знесиленого чотирилапого з води на берег.
Завдяки правильним і оперативним діям тварину вдалося врятувати — її життю нічого не загрожує.
