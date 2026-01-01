На Волині врятували собаку, який провалився під кригу





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Учора на лінію 101 надійшов двінок - на місцевій водоймі в місті Нововолинську собака провалився під кригу!



На місце події оперативно прибули рятувальники 5-ї міської державної-пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники у спеціальному костюмі та за допомогою рятувальної мотузки дістали знесиленого чотирилапого з води на берег.



Завдяки правильним і оперативним діям тварину вдалося врятувати — її життю нічого не загрожує.



