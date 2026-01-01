Зупинилося серце ветерана війни з Волині Богдана Бабича
Сьогодні, 19:08
Зупинилося серце ветерана війни з Волині Богдана Бабича.
Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"Сільський голова Віталій Кашик, депутатський корпус та виконавчий комітет Колодяжненської сільської ради висловлюють щирі співчуття депутатці сільської ради Тетяні Петрівні Бабич у звʼязку із смертю чоловіка - ветерана російсько-української війни Богдана Федоровича Бабича, 1978 р.н.
Нехай Всемилостивий Господь упокоїть душу спочилого у Царстві Небеснім і дасть Вам сил пережити біль від утрати дорогої людини.
Сумуємо разом з Вами. Вічна і світла пам’ять!" - йдеться в повідомленні.
