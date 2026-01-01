Зупинилося серце ветерана війни з Волині Богдана Бабича

Зупинилося серце ветерана війни з Волині Богдана Бабича
Зупинилося серце ветерана війни з Волині Богдана Бабича.

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

"Сільський голова Віталій Кашик, депутатський корпус та виконавчий комітет Колодяжненської сільської ради висловлюють щирі співчуття депутатці сільської ради Тетяні Петрівні Бабич у звʼязку із смертю чоловіка - ветерана російсько-української війни Богдана Федоровича Бабича, 1978 р.н.

Нехай Всемилостивий Господь упокоїть душу спочилого у Царстві Небеснім і дасть Вам сил пережити біль від утрати дорогої людини.

Сумуємо разом з Вами. Вічна і світла пам’ять!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна, ветеран
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині врятували собаку, який провалився під кригу
Сьогодні, 20:27
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 13 березня
Сьогодні, 20:00
Зупинилося серце ветерана війни з Волині Богдана Бабича
Сьогодні, 19:08
На Волині діти гралися сірниками і підпалили господарську споруду
Сьогодні, 18:00
«З якого ти району Луцька?»: містян запрошують на серію публічних розмов
Сьогодні, 17:10
Медіа
відео
1/8