Зупинилося серце ветерана війни з Волині Богдана Бабича

Богдана Бабича.



Про це повідомили у Колодяжненській громаді.



"Сільський голова Віталій Кашик, депутатський корпус та виконавчий комітет Колодяжненської сільської ради висловлюють щирі співчуття депутатці сільської ради Тетяні Петрівні Бабич у звʼязку із смертю чоловіка - ветерана російсько-української війни Богдана Федоровича Бабича, 1978 р.н.



Нехай Всемилостивий Господь упокоїть душу спочилого у Царстві Небеснім і дасть Вам сил пережити біль від утрати дорогої людини.



Сумуємо разом з Вами. Вічна і світла пам’ять!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

