На Волині діти гралися сірниками і підпалили господарську споруду

Сьогодні у Володимирі пустощі дітей з вогнем закінчилася пожежею.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сусіди помітили займання на одній з ділянок у приватному житловому секторі в м. Володимирі. О 12:21 виклик про пожежу надійшов на лінію 101.Полум’я швидко поширилося на площу близько 0,08 га й встигло зачепити господарську споруду - у дерев'яній будівлі пошкоджена частина зовнішньої стіни.На місці події працювали рятувальники з м. Володимира, о 12:39 вони ліквідували горіння.Відомо, що на ділянці бавилися діти. Наразі тривають заходи, щоб встановити, хто саме грався сірниками і де в цей момент були дорослі.Рятувальники нагадують: увага дорослих та контроль за дозвіллям дітей - простий і надійний спосіб запобігти таким історіям.