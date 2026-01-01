На Волині діти гралися сірниками і підпалили господарську споруду
Сьогодні, 18:00
Сьогодні у Володимирі пустощі дітей з вогнем закінчилася пожежею.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сусіди помітили займання на одній з ділянок у приватному житловому секторі в м. Володимирі. О 12:21 виклик про пожежу надійшов на лінію 101.
Полум’я швидко поширилося на площу близько 0,08 га й встигло зачепити господарську споруду - у дерев'яній будівлі пошкоджена частина зовнішньої стіни.
На місці події працювали рятувальники з м. Володимира, о 12:39 вони ліквідували горіння.
Відомо, що на ділянці бавилися діти. Наразі тривають заходи, щоб встановити, хто саме грався сірниками і де в цей момент були дорослі.
Рятувальники нагадують: увага дорослих та контроль за дозвіллям дітей - простий і надійний спосіб запобігти таким історіям.
