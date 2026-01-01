«З якого ти району Луцька?»: містян запрошують на серію публічних розмов





Першу зустріч присвятять 40-му кварталу, пише



Захід організовують Центр туристичної інформації спільно з управлінням туризму та промоції Луцької міської ради. На зустріч запрошують лучан, які добре знають цей район, а також тих, хто хоче дізнатись про нього більше.



Спікерами заходу будуть:



Вадим Курилюк — художник-дизайнер, засновник студії Shklo, голова ГО «Альянс нової генерації», співзасновник misto.cafe;



Юрій Чайка — художник-монументаліст, автор проєкту «People of the city»;



Ірина Остапчук — підприємиця та комунікаційна менеджерка платформи «Алгоритм дій» і проєкту «Полісся. Перезавантаження».



Під час зустрічі говоритимуть про історію створення 40-го району, дитячі та юнацькі спогади спікерів, а також про те, чим цей мікрорайон відрізняється від інших частин Луцька.



Окрім цього, учасники матимуть можливість поставити запитання та поспілкуватися зі спікерами.



Де: Центр туристичної інформації Луцька (вул. Сенаторки Левчанівської, 2)



Коли: 20 березня, 17:00.



Вхід вільний за умови попередньої реєстрації. Кількість місць обмежена.

