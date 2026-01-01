«З якого ти району Луцька?»: містян запрошують на серію публічних розмов

У Луцьку розпочинають серію публічних розмов «З якого ти району Луцька?».

Першу зустріч присвятять 40-му кварталу, пише misto.media.

Захід організовують Центр туристичної інформації спільно з управлінням туризму та промоції Луцької міської ради. На зустріч запрошують лучан, які добре знають цей район, а також тих, хто хоче дізнатись про нього більше.

Спікерами заходу будуть:

Вадим Курилюк — художник-дизайнер, засновник студії Shklo, голова ГО «Альянс нової генерації», співзасновник misto.cafe;

Юрій Чайка — художник-монументаліст, автор проєкту «People of the city»;

Ірина Остапчук — підприємиця та комунікаційна менеджерка платформи «Алгоритм дій» і проєкту «Полісся. Перезавантаження».

Під час зустрічі говоритимуть про історію створення 40-го району, дитячі та юнацькі спогади спікерів, а також про те, чим цей мікрорайон відрізняється від інших частин Луцька.

Окрім цього, учасники матимуть можливість поставити запитання та поспілкуватися зі спікерами.

Де: Центр туристичної інформації Луцька (вул. Сенаторки Левчанівської, 2)

Коли: 20 березня, 17:00.

Вхід вільний за умови попередньої реєстрації. Кількість місць обмежена.

