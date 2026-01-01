Пенсії сім'ям загиблих та зниклих безвісти воїнів: як можна оформити волинянам





Хто може отримати такі виплати, який їхній розмір та куди звертатися для оформлення, пояснили у Міністерстві у справах ветеранів України, пише



Хто має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника



Такі виплати призначають членам сімей військовослужбовців, які загинули або померли:



під час проходження служби;



не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;



пізніше, якщо смерть настала через поранення, контузію чи захворювання, отримані під час служби.



Таке ж право мають родини військових, які зникли безвісти під час захисту України — за законом вони прирівнюються до сімей загиблих.



Отримувати пенсію можуть:



діти до 18 років (або до 23 років, якщо навчаються на денній формі);



непрацездатні батьки, дружина або чоловік, якщо після смерті військового втратили основне джерело доходу;



члени сімей військових пенсіонерів, якщо годувальник помер під час отримання пенсії або протягом п’яти років після її припинення.



Який розмір виплат



Розмір пенсії залежить від грошового забезпечення військовослужбовця.



Батькам або одному з батьків, а також дружині чи чоловікові призначають 70% грошового забезпечення загиблого, незалежно від інших непрацездатних членів сім’ї.



Одній дитині виплачують 70% грошового забезпечення.



Якщо дітей двоє або більше — кожному призначають по 50% грошового забезпечення годувальника.



Куди звертатися для оформлення



Порядок оформлення залежить від того, чи отримував військовий пенсію.



Якщо військовому не була призначена пенсія, заяву потрібно подати через уповноважений структурний підрозділ міністерства або відомства, де він проходив службу.



Якщо військовий уже отримував пенсію, необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України за місцем проживання або перебування.



Які документи потрібно подати



Разом із заявою подають копії таких документів:



паспорт громадянина України та дані про місце проживання;



документ про реєстраційний номер облікової картки платника податків;



свідоцтво про смерть;



документи, що підтверджують родинні відносини (свідоцтва про народження чи шлюб);



документи про непрацездатність або встановлення інвалідності (за наявності);



висновок про встановлення інвалідності до 18 років — для призначення пенсії повнолітній дитині;



довідку із закладу освіти про навчання за денною формою;



документи про страховий стаж (для матері або дружини віком від 50 до 55 років);



документи про те, що пасинок чи падчерка не отримують аліменти від батьків;



реквізити банківського рахунку.



До слова, з 1 березня 2026 року в Україні збільшили мінімальні виплати для родин загиблих або зниклих безвісти військових.



Тепер мінімальна пенсійна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї становить не менше 12 810 гривень на людину. Раніше ця сума становила 7 800 гривень.



Якщо допомогу отримують двоє або більше членів сім’ї, а також у разі виплат двом і більше дітям, розмір підтримки становить не менше 10 020 гривень на кожного (раніше — 6 100 гривень).



Усі такі виплати індексуватимуть щороку, починаючи з 1 березня 2027 року. Перерахунок відбуватиметься автоматично — звертатися до установ або подавати додаткові заяви не потрібно.

