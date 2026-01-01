У нацпарку на Волині незаконно «нарубали» дерев майже на 8 мільйонів гривень

У нацпарку на Волині незаконно «нарубали» дерев майже на 8 мільйонів гривень
На території НПП «Прип’ять-Стохід» виявлено незаконну порубку дерев: сума збитків становить майже 8 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Держекоінспекції у Волині.

11 березня, під час проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання адміністративних правопорушень, спеціалістами Державної екологічної інспекції у Волинській області - було виявлено факт незаконної порубки дерев за межами населеного пункту села Ветли Камінь-Каширського району, на території національного природного парку «Прип’ять–Стохід».

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.

Під час спільного огляду місця події зафіксовано незаконну порубку : 362 дерев, порід: вільха, береза та осика, діаметрами від 10 до 36 см.

Згідно з проведеними розрахунками, сума збитків, завданих державі внаслідок незаконної порубки дерев на території природно-заповідного фонду, становить 7 839 306 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.
Дії порушників кваліфіковано за:

частинами 3 та 4 статті 246 Кримінального кодексу України - незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання чи збут лісу.

Частина 3 передбачає відповідальність за незаконну порубку дерев, вчинену у значних розмірах або на територіях природно-заповідного фонду. Позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Штраф - від 17 000 до 25 500 гривень.

Частина 4 цієї статті передбачає відповідальність за ті самі дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або вчинені організованою групою.

Штраф - від 25 500 до 34 000 гривень.

статтею 252 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність за незаконні дії, що призводять до знищення або пошкодження природних комплексів та об’єктів природно-заповідного фонду, і карається штрафом, обмеженням або позбавленням волі залежно від тяжкості наслідків.

Штраф - від 3 400 до 6 800 гривень.

Сьогодні, 16:49
