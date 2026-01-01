Нові обмеження для ухилянтів та СЗЧ: у Раді обговорюють блокування рахунків і заборону водити авто





Як передає Вадим Івченко.



Що відомо?



За його словами, у парламенті обговорюють законодавчі ініціативи, які передбачають застосування до таких осіб механізмів, подібних до тих, що вже використовуються щодо боржників зі сплати аліментів.



Йдеться, зокрема, про можливе блокування банківських рахунків, обмеження доступу до кредитів, нотаріальних та адміністративних послуг, а також тимчасову заборону на керування транспортними засобами.



"Фактично має бути база покарання по СЗЧ і, в тому числі, по ухилянству. Тому що неможливо зменшувати СЗЧ, коли ти ще й не караєш. У нас у аліментників, які за дітей своїх не платять, є шість різних видів покарань. Їм блокують рахунки, не дають кредити і так далі", – сказав Івченко.



За його словами, такі обмеження можуть сприяти зменшенню кількості випадків ухилення від мобілізації та самовільного залишення військових частин.



Водночас депутат наголосив, що лише каральних заходів недостатньо. Держава також має розвивати систему рекрутингу, мотиваційні програми для військовослужбовців і ефективні механізми ротації.



Наразі відповідні ініціативи перебувають на стадії обговорення у профільному комітеті парламенту. Законопроєкти ще не зареєстровані у Верховній Раді.

