На Дніпропетровщині поліг воїн з Волині Петро Потапов
Сьогодні, 15:04
На жаль, сумна звістка надійшла в Нововолинську громаду.
"6 березня під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині загинув наш Захисник Петро Потапов, 1984 року народження. Родом він із Донеччини, але останні три роки проживав у Нововолинську.
Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою!" - повідомив міський голова Борис Карпус.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
"6 березня під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині загинув наш Захисник Петро Потапов, 1984 року народження. Родом він із Донеччини, але останні три роки проживав у Нововолинську.
Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою!" - повідомив міський голова Борис Карпус.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Нові обмеження для ухилянтів та СЗЧ: у Раді обговорюють блокування рахунків і заборону водити авто
Сьогодні, 15:46
На Дніпропетровщині поліг воїн з Волині Петро Потапов
Сьогодні, 15:04
За кермом легковика був військовослужбовець: деталі аварії на Волині за участі вантажівки та авто
Сьогодні, 14:11
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам
Сьогодні, 13:48