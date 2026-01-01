На Дніпропетровщині поліг воїн з Волині Петро Потапов





"6 березня під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині загинув наш Захисник Петро Потапов, 1984 року народження. Родом він із Донеччини, але останні три роки проживав у Нововолинську.



Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою!" - повідомив міський голова Борис Карпус.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

На жаль, сумна звістка надійшла в Нововолинську громаду.

