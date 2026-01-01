На Дніпропетровщині поліг воїн з Волині Петро Потапов

На Дніпропетровщині поліг воїн з Волині Петро Потапов
На жаль, сумна звістка надійшла в Нововолинську громаду.

"6 березня під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині загинув наш Захисник Петро Потапов, 1984 року народження. Родом він із Донеччини, але останні три роки проживав у Нововолинську.

Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою!" - повідомив міський голова Борис Карпус.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нові обмеження для ухилянтів та СЗЧ: у Раді обговорюють блокування рахунків і заборону водити авто
Сьогодні, 15:46
На Дніпропетровщині поліг воїн з Волині Петро Потапов
Сьогодні, 15:04
Ціни на таксі можуть здорожчати через дороге пальне: що кажуть в Bolt та Uklon
Сьогодні, 14:36
За кермом легковика був військовослужбовець: деталі аварії на Волині за участі вантажівки та авто
Сьогодні, 14:11
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам
Сьогодні, 13:48
Медіа
відео
1/8