За кермом легковика був військовослужбовець: деталі аварії на Волині за участі вантажівки та авто

Внаслідок зіткнення вантажівки та легковика на автодорозі Ковель — Ягодин травмувалися двоє чоловіків 49 і 55 років.

Аварія сталася напередодні ввечері, розповіла Суспільному речниця територіального управління ДБР у Львові Софія Лепех. З її слів, за кермом легковика був військовослужбовець, який разом із пасажиром прямував у напрямку Ковеля.

"За попередніми даними, водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з вантажівкою, яка прямувала у Київ. Постраждали водій та пасажир легковика", — сказала речниця і додала, що усі обставини аварії зясовують слідчі ДБР.
У телефонному коментарі речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксана Якушик розповіла Суспільному, що 49-річного травмованого доставили у лікарню з політравмою, 55-річного — із рваною раною голови та забоями.

