На Волині вантажівка зіткнулася з легковиком: є постраждалі





Зі слів очевидців, відбулося зіткнення вантажівки та легковика. Легковий автомобіль отримав значні механічні пошкодження. Були постраждалі.



На місці аварії працювали правоохоронці та медики.



Як розповіли



У 49-річного чоловіка діагностували політравму.



У 55-річного чоловіка попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, рвану рану лобної ділянки голови та забої.



Травмованих доставили у медичний заклад.

