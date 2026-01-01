На Волині вантажівка зіткнулася з легковиком: є постраждалі

На Волині вантажівка зіткнулася з легковиком: є постраждалі
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 11 березня, ввечері на трасі Ковель–Маневичі, між селами Волошки та Уховецьк.

Зі слів очевидців, відбулося зіткнення вантажівки та легковика. Легковий автомобіль отримав значні механічні пошкодження. Були постраждалі.

На місці аварії працювали правоохоронці та медики.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП надавали допомогу двом чоловікам.

У 49-річного чоловіка діагностували політравму.

У 55-річного чоловіка попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, рвану рану лобної ділянки голови та забої.

Травмованих доставили у медичний заклад.

