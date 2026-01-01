На Волині в приватні руки незаконно віддали чотири ділянки біля Світязю
Сьогодні, 11:00
Волинський апеляційний суд залишив у силі рішення Шацького райсуду, яким задоволено позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської ОДА про витребування у власність держави чотирьох земельних ділянок водного фонду неподалік озера Світязь.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики обласної прокуратури.
Прокурори встановили, що ділянки загальною площею 4 га, які знаходяться на території Пульмівської сільської ради Ковельського району, на підставі незаконних рішень органів місцевого самоврядування та наказів Головного управління Держгеокадастру у Волинській області були віднесені до земель сільськогосподарського призначення, неправомірно передані в комунальну, а згодом – у приватну власність.
При цьому ділянки знаходяться на торфовищах, є особливо цінними землями, належать до водного фонду і повинні бути витребувані у власність держави.
Свою позицію прокурори відстояли в судах двох інстанцій.
Рішення про витребування земельних ділянок в державну власність набрало законної сили.
