Нирка донора з Волині врятувала життя підлітку з Буковини

Нирка 34-річного посмертного донора з Нововолинська стала порятунком для 15-річногоз Буковини.Успішну трансплантацію провели у Центрі дитячої_медицини, де хлопець тривалий час перебував під наглядом лікарів та отримував спеціалізоване нефрологічне лікування, повідомляє у фейсбуці Центр дитячої медицини.У центр підліток потрапив півтора року тому. Він з народження мав генетично-детерміноване захворювання нирок – нефронофтиз Фанконі. Батьки хлопця дбали за здоров’я дитини, регулярно відвідували лікарів та проходили потрібну терапію. Та коли хвороба спрогресувала до термінальної стадії, місцеві медики скерували Едоардо у Клініка дитячої нефрології, діалізу та трансплантації нирки.До грудня минулого року Едоардо перебував на перитонеальному діалізі. Напередодні Різдва хлопець захворів на кишкову інфекцію й був госпіталізований у місцеву лікарню. Стан стрімко погіршувався, тож батьки разом із лікарями ухвалили рішення терміново перевести сина до нашого Центру.«Кишкова інфекція спричинила грибковий перитоніт у пацієнта - це життєво-загрозливий стан, адже може ускладнюватись грибковим сепсисом. В Едоардо була важка анемія, гіпотензія, дуже високі прозапальні маркери. Мультидисциплінарній команді вдалось стабілізувати його буквально за крок до септичного шоку. Однак перитонеальний діаліз довелось замінити гемодіалізом на понад місяць часу»- розповіла нефрологиняПісля повної стабілізації стану пацієнта лікарі спробували відновити перитонеальний діаліз, однак ускладнення суттєво знизило його ефективність.Невдовзі пролунав довгоочікуваний дзвінок від трансплант-координатора: з’явилася донорська нирка. Батьки, які через імунологічну несумісність не могли стати донорами, негайно повезли сина до Львова.Зі слів Олени Клуб, хлопець дуже добре переніс трансплантацію, період відновлення минув без ускладнень, тож його уже виписали додому.Сам підліток каже, що найбільше сил йому давала підтримка родини та друзів. А його батьки низько вклоняються родині донора за непросте, але надзвичайно важливе рішення, яке подарувало їхній дитині шанс на повноцінне життя.